Víctimas y entidades afean que el Presupuesto del Consell "perpetúa las políticas que agravaron" los efectos de la dana

Archivo - Víctimas de la dana durante una concentración, frente a los juzgados de Catarroja. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Víctimas y entidades convocantes de las protestas contra la gestión de la dana que realizó el 'expresident' Carlos Mazón lamentan que, mientras con la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat "se perpetúan las políticas que agravaron los efectos devastadores" de la barrancada, las personas afectadas "todavía conviven con las consecuencias de la catástrofe".

En un comunicado, recuerdan que representantes de más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción (CLER) y el Acord Social Valencià (ASV), han convocado una nueva acción, en esta ocasión el próximo miércoles, 29 de julio, a las 20.00 horas en la plaza Manises de València.

Allí volverán a reclamar "la supresión del aforamiento del expresident Carlos Mazón por su gestión de la dana y realizar un velatorio para recordar a las víctimas".

La nueva convocatoria, detallan, responde a dos motivos principales. El primero, es que Carlos Mazón "conserva su acta de diputado, con todos los privilegios económicos y judiciales que esto implica". El segundo, apuntan los convocantes, es que el 13 de julio la jueza de Catarroja elevó a 231 las víctimas mortales de la dana, después de reconocer como víctima a un hombre que sufrió un infarto por la extrema situación que vivió aquel 29 de octubre.

SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

"Esta incorporación abre la puerta a la consideración como víctimas a las personas que murieron posteriormente, por las consecuencias físicas y/o psicológicas de la catástrofe. Por eso, en todas las anteriores movilizaciones, las entidades convocantes siempre han considerado como tales a los dos trabajadores que murieron en las tareas de reconstrucción", remarcan los organizadores, que subrayan que este velatorio simbólico "rendirá homenaje a todas ellas".

"Mientras con la aprobación de los presupuestos se perpetúan las políticas que agravaron los efectos devastadores de la dana, las personas afectadas todavía conviven con las consecuencias de la catástrofe", denuncian las entidades, que remarcan que las personas damnificadas, "junto con el resto del pueblo valenciano organizado, no se rinden y continúan luchando para que se haga justicia y para garantizar la seguridad y una vida digna para toda la población".