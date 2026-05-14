Víctimes de la DANA 29 d'Octubre pide una conciencia metropolitana alejada de la tutela de València sobre l'Horta Sud

Participación en la asamblea - VÍCTIMES DE LA DANA 29 D'OCTUBRE

VALÈNCIA 14 May. (EUROPA PRESS) -

L'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 ha celebrado una asamblea local y jornada de debate en el Auditorio de Massanassa, con más de un centenar de personas socias, colaboradoras y vecinas que han particiado en un encuentro centrado en la necesidad de "conocer el territorio para saber habitarlo" y prevenir futuros riesgos y emergencias y en la que han pedido una "conciencia metropolitana" alejada de la "tutela" de la ciudad de València sobr el'Horta Sud.

La jornada, celebrada tras la inauguración de la exposición 'Un any de la DANA' de la Unió de Periodistes, forma parte del ciclo de charlas y espacios de reflexión que la asociación está desarrollando en los municipios afectados "para reforzar la participación ciudadana, compartir experiencias y construir colectivamente propuestas de futuro desde el territorio", según ha informado la entidad en un comunicado.

La presentación corrió a cargo de Pilar Tormo y de la presidenta de la asociación, Mariló Gradolí, mientras que la mesa de debate contó con la participación de la activista vecinal Empar Puchades, el geógrafo y profesor de la Universitat de València Iván Portugués y el sociólogo y catedrático emérito Antonio Ariño, con moderación de Sara Carretero Moreno.

Durante el encuentro se insistió en la necesidad de construir una "verdadera conciencia metropolitana" basada en la igualdad entre territorios y no en relaciones "de subordinación o tutela" desde la ciudad de València hacia los pueblos de l'Horta Sud.

Las personas participantes defendieron la necesidad de "repensar" la relación con el territorio "desde el respeto a la huerta, a los espacios agrícolas y a los entornos naturales que aportan calidad de vida, cohesión social y también seguridad frente a fenómenos extremos, absorbiendo y laminando el exceso de agua".

En este sentido, diversas intervenciones alertaron sobre la "falta de sensibilidad territorial y ambiental" de determinadas políticas urbanísticas "impulsadas recientemente desde el Ayuntamiento de València con María José Catalá, especialmente en lo relativo a la protección de la huerta y a la mirada hacia los municipios metropolitanos y las personas que los habitan".

La vicepresidenta de la asociación, Empar Puchades, históricamente vinculada a la defensa de l'Horta desde el movimiento vecinal de Castellar-l'Oliveral, apuntó que "el territorio tiene memoria" y que muchas de las consecuencias de la dana "no pueden desvincularse de décadas de transformaciones urbanísticas e infraestructurales que han ignorado la realidad física e hidrológica del territorio".

Por su parte, Iván Portugués aportó una mirada técnica sobre las transformaciones metropolitanas y los efectos de las grandes infraestructuras sobre el riesgo de inundación, incidiendo en la necesidad de incorporar "conocimiento científico, planificación territorial y memoria histórica en las políticas públicas".

Antonio Ariño reflexionó sobre la respuesta colectiva ante la dana y sobre la necesidad de reforzar los vínculos comunitarios, la cultura de la prevención y la participación ciudadana "como herramientas fundamentales ante un contexto de cambio climático y de emergencias cada vez más frecuentes".

Durante el debate se abordaron cuestiones como la pérdida de memoria del territorio, la relación entre urbanismo y riesgo, la necesidad de educación y conciencia ambiental o la importancia de escuchar el conocimiento de las personas que habitan los territorios afectados.

La asociación reivindicó también la necesidad de que las administraciones incorporen criterios científicos y técnicos en la toma de decisiones, así como una mirada metropolitana basada en la cooperación, la seguridad compartida y el respeto a los equilibrios territoriales.