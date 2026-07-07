La victoria de España sobre Portugal reduce un 26% el consumo de agua en València

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, en imagen de archivo. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La victoria mundialista de la selección española sobre Portugal (0-1) de este lunes redujo un 26 por ciento el consumo de agua por debajo del patrón (mínimo 1.338 l/s) en València.

El pico en el descanso alcanzó los 2.346 l/s a las 21.56 horas, un 31% más sobre el valle de juego. En pleno juego, se registró un 26% por debajo del patrón. Y, tras el pitido final, se aumentó de 1.474 a 2.078 l/s en unos 19 minutos, registrando así el mayor salto de la noche, un 41% sobre el valle del juego.

En cuanto rueda el balón, el consumo de agua se desploma por debajo de lo normal. En cada pausa de hidratación, en el descanso (21.54) y, sobre todo, en el pitido final (22.58), el caudal se dispara.

Cabe destacar la correlación inversión con el caudal: a más grifos abiertos a la vez, menos presión en la red. Por tanto, las dos caídas más profundas coinciden con el descanso (21.54) y el pitido final (22.58), justo sobre los picos de caudal. En pleno juego, la presión fluctúa con total normalidad.