Un vídeo muestra a Pradas el 29O compartiendo con técnicos preocupación sobre los barrancos y mencionando el del Poyo

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vídeo grabado el día de la dana muestra a la exconsellera de Interior Salomé Pradas en una conversación con técnicos del 112 en la que se expresa preocupación por la situación de los barrancos y en la que la exresponsable de Emergencias llega a mencionar el barranco del Poyo.

Se trata de imágenes grabadas en la mañana del 29 de octubre de 2024 --el día de la trágica dana que acabó con la vida de 229 personas-- incorporadas a la causa que instruye la magistrada de Catarroja (Valencia).

Una de las acusaciones, la ejercida por Acció Cultural del País Valencià, reclamó los 'brutos' "sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido".

En uno de los vídeos aportados, de 29 segundos de duración, se ve a la exconsellera conversando con algunos técnicos sobre la situación. En esta charla, están además presentes el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso --investigado también en el procedimiento-- y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez.

En la grabación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se escucha a uno de los trabajadores hacer alusión, no solo a la lluvia, sino

a "todo el tema de los barrancos". A esto, Pradas comenta que "eso es lo que nos está precupando más". Seguidamente, la exconsellera se vuelve hacia otro técnico, que menciona puntos como Aldaia, Quart de Poblet o Buñol y Pradas asiente y dice: "el barranco del Poyo, sí, sí".

En otro fragmento, este de 11 segundos, aparecen sentados en una mesa Pradas y Argüeso. La exconsellera apunta datos y escucha las indicaciones de Jorge Suárez, quien se refiere a la conveniencia de que bomberos foresterales realicen un "seguimiento visual" e "informen".

Un tercer vídeo muestra de nuevo a Pradas, junto a Argüeso, Suárez y también la jefa de Servicio de Emergencias, Inmaculada Piles. La extitular de Interior pregunta si "con esta alerta, a nivel de emergencias, hemos mandado algún medio especial allí o simplemente es la alerta".