El viento obliga a cortar la A-33 a la altura de la Font de la Figuera y a dejar solo un carril en la AP-7 en Benicarló

Bomberos del Consorcio de Alicante trabajando ante el viento - CONSORCIO PROVINCIAL

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento han obligado a cortar la A-33 a la altura de la Font de la Figuera y a dejar solamente un carril disponible en la AP-7, en concreto en Benicarló. Además, los vehículos de más de siete toneladas y media no pueden circular por la AP-7.

Así lo ha trasladado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios, tras la reunión de coordinación celebrada esta mañana ante el episodio de viento que azota el territorio.

Valderrama ha subrayado también que, en estos momentos, hay una limitación de velocidad --80 km/h-- para los vehículos pesados; además, estos tienen que circular por el carril derecho y tienen prohibido el adelantamiento, ha recordado.

En este sentido, ha indicado que el motivo de estas restricciones es evitar cualquier vuelco que se pueda producir de estos vehículos. Está limitada también la velocidad de los trenes en determinadas zonas, siempre con un fin de precaución ante el viento, ha dicho.

Asimismo, los Consorcios Provinciales de Bomberos de la Comunitat Valenciana han actuado durante esta noche en un total de 104 servicios relacionados por el temporal de viento. Esto es, desde las 11.00 horas de ayer viernes, un total de 450 incidentes en la Comunitat Valenciana, fundamentalmente por caídas de árboles.

Valderrama ha lanzado un mensaje "claro" a la población: "No hay que confiarse ante una situación de que en un municipio no haya viento porque, según la información de que disponemos, tenemos rachas de viento de más de 140 kilómetros por hora en diversos municipios".

El conseller ha hecho hincapié en la necesidad de tomar medidas de precaución y autoprotección por parte de la ciudadanía, así como de no salir a la calle si no es imprescindible, evitar al máximo el desplazamiento y alejarse de zonas donde haya carteles publicitarios o árboles, entre otras recomendaciones. También ha instado a estar informado en todo momento por las fuentes oficiales.

Valderrama, al ser preguntado por posibles heridos a causa de las fuertes rachas de viento, ha señalado que no consta ninguna persona herida, aunque sí que ha habido accidentes de tráfico y vuelcos. "No hay lesiones importantes o de gravedad en estos momentos", ha puntualizado.

INCENDIOS

El conseller de Emergencias e Interior ha agradecido la labor de los Bomberos ante los incendios declarados en Cabanes, L'Ollería y Xeraco. "Han conseguido estabilizar y controlar estos incendios en un plazo rápido; eran fuegos peligrosos por los vientos", ha explicado.

El incendio forestal declarado este viernes en el término municipal castellonense de Cabanes ha sido controlado, han informado los Bomberos del Consorcio Provincial. Por otra parte, un segundo incendio registrado en la provincia de Valencia, concretamente en Xeraco, ha sido dado por extinguido, según han comunicado los Bomberos del Consorcio Provincial.

Preguntado sobre si hay prevista una próxima reunión, Valderrama ha remarcado que la Generalitat y el Ejecutivo, con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, están "en contacto". "Conforme vaya avanzando el día, iremos viendo si convocamos otra reunión de seguimiento esta tarde", ha enfatizado.

ES-ALERT

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha enviado este sábado a los móviles de toda la población de la provincia de Castellón un mensaje Es-Alert por el fuerte viento, que se encuentra en alerta nivel rojo en esta provincia.

En concreto, se han remitido dos mensajes redactados en castellano y valenciano. En Castellón, en el mensaje enviado a la ciudadanía pide evitar desplazamientos y llamadas innecesarias.

"A los efectos de minimizar las consecuencias del fuerte episodio de vientos sobre la población, se recuerda la necesidad de evitar desplazamientos en la provincia de Castellón", reza el mensaje remitido por Emergencias.

Cabe destacar que el Centro de Coordinación de Emergencias envió ayer dos mensajes a los móviles de la población de toda la Comunitat Valenciana.

Desde Emergencias, a través de redes sociales, recomendaron también extremar las precauciones, estar pendientes de cualquier cambio en el nivel de las alertas, informarse por los canales oficiales y, en caso de emergencia, llamar al 112.

Emergencias actualizó ayer el boletín de fenómenos meteorológicos y ha subido a roja la alerta por fuertes vientos en toda la provincia de Castellón.

En las provincias de Valencia y Alicante, el nivel de alerta es naranja por el viento. Además, se decretó alerta por fenómenos costeros nivel naranja en el litoral de Castellón y amarillo en el resto del litoral de la Comunitat Valenciana.

El aviso especial de ayer advirtió de que se mantiene la previsión de que, durante el fin de semana, el episodio de vientos se agrave, especialmente el sábado, cuya situación presenta "un riesgo extremo" en la provincia de Castellón donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podrían superarse los 140 km/h en el interior y 130 km/h en el litoral.

Respecto al resto de la Comunitat Valenciana, la situación presenta un riesgo alto por vientos, con avisos naranja en la provincia de Valencia y Alicante, donde las rachas superarán los 90 km/h, en las zonas con nivel, incluso los 100 km/h, en la zona más norte de Valencia.

Según Aemet, el episodio de nivel rojo ha comenzado en la madrugada del sábado 14, y las alertas naranjas empezaron ayer viernes a las 12 horas y se mantienen durante este sábado.