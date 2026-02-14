El viento provoca caídas de árboles, cortes en carreteras y suspensión de trenes este sábado en la Comunitat Valenciana

Daños por el temporal de viento - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que están azotando a la Comunitat Valenciana durante esta sábado han conllevado caídas de árboles, cortes en carreteras, así como la suspensión de algunos trenes y más de 700 servicios realizado por los diferentes cuerpos de bomberos de la Comunitat.

Concretamente, la Policía Local de Castellón ha actuado en 188 servicios hasta las 17 horas de esta jornada, todos ellos relacionados con el episodio de viento. El Consorcio, por su parte, ha realizado unos 230 servicios durante esta sábado, aunque han informado de que no constan heridos ni lesiones graves.

En cuanto al Consorcio de Bomberos de Alicante, se han atendido --hasta las 18.00 horas-- 220 servicios relacionados con el episodio de viento en la provincia de Alicante, mayoritariamente las intervenciones se han concentrado de nuevo en el Baix Vinalopó y Vega baja. Los daños producidos siguen siendo caídas de árboles, elementos constructivos, farolas, semáforos, carteles y tendidos de suministros, entre otros.

El consistorio alicantino, en un comunicado, ha informado de que, hasta las 18 horas, se han realizado unas 60 intervenciones hasta las 18.00 horas, en su mayoría relacionadas con la caída de ramas y algún árbol, carteles, señales, toldos y otros objetos y el desplazamiento de contenedores, sin que se haya registrado ningún daño personal.

Los Bomberos del Consorcio de Valencia han atendido 86 servicios relacionados con el temporal de viento hasta las 16.00 horas. El Ayuntamiento ha informado de que, hasta las 15 horas, se han realizado cerca de una veintena de intervenciones leves relacionadas con riesgo de caída de placas metálicas y carteles.

CORTES EN CARRETERAS Y SUSPENSIÓN DE TRENES

Durante esta jornada Renfe ha suspendido el servicio ferroviario de Larga Distancia (Euromed e Intercity) y de Media Distancia entre la Comunitat Valenciana y Cataluña. Asimismo, la línea dos de Metrovalencia se ha visto interrumpida en dos ocsasiones por caída de árboles a causa de las fuertes rachas de viento, pero han sido restablecidas.

También este sábado, las fuertes rachas de viento han obligado a cortar la A-33 a la altura de la Font de la Figuera y a dejar solamente un carril disponible en la AP-7, en concreto en Benicarló. La Dirección General de Tráfico, por su parte, ha notificado esta mañana de una serie de restricciones a la circulación en la provincia de Castellón a causa del fuerte temporal de viento, entre ellas la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h.

Asimismo, los vehículos pesados tienen prohibido realizar adelantamientos y deben mantenerse en el carril derecho, informa la entidad en sus redes sociales.

ES-ALERT, RACHAS DE VIENTO Y RECOMENDACIONES

Cabe destacar que la Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), ha emitido este sábado otro aviso especial en el que insiste en mantener alto el nivel de vigilancia y precaución ante el episodio de viento extremo que continúa en la Comunitat Valenciana, especialmente en la provincia de Castellón donde está activada la alerta roja, hasta las 00 horas.

En la tarde de ayer, se enviaron a los móviles de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mensajes de Protección Civil advirtiendo de los niveles de alerta en cada una de las tres provincias y aconsejando se eviten los desplazamientos innecesarios y cualquier tipo de actividad al aire libre. Esta misma mañana, se ha vuelto a enviar otro mensaje únicamente a los ciudadanos de la provincia de Castellón incidiendo en este extremo.

Durante la pasada madrugada y primeras horas de la mañana no ha habido que destacar incidentes de gravedad y se han registrado máximas de rachas de viento que han oscilado entre los 172 kilómetros hora de Rosell y los 161 de Xert, hasta los 134 de La Font de la Figuera y 106 de Ayora, pasando por los 131 de Villena y los 122 de Confrides y Xixona, según datos facilitados por Avamet.

En Fredes se han alcanzado los 121; en Bejís, 118; en el Aeropuerto de Castellón, 117; en Morella, 109; en Atzeneta del Maestrat 102; mientras que en el Aeropuerto València, 102; en Vilafranca, 102 y en Bétera, 100.

AEMET INDICA QUE LAS RACHAS AMAINARÁN ESTA MADRUGADA

Aemet, en un mensaje publicado en su perfil de 'X', ha advertido de que el viento seguirá soplando con rachas muy fuertes, localmente huracanadas en Castellón, durante lo que queda de día, aunque amainará la próxima madrugada.

Desde la Conselleria de Emergencias e Interior se insiste en la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 112, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Entre ellos, se recomienda alejarse de casa viejas o en mal estado y evitar acercarse a muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión también pueden resultar peligrosos.

Además, la Conselleria ha recordado que es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan provocar caídas de cascotes y escombros.

De igual modo, es relevante cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas, así como retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.