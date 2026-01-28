El viento supera los 120 km/h en algunos puntos de la Comunitat Valenciana y se registran nevadas en el interior

Nevada en una carretera - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento que han activado avisos naranjas y amarillos este miércoles en la Comunitat Valenciana han alcanzado los 124 km/h en Xodos (Castellón) y los 121 km/h en Xixona (Alicante) durante los primeras horas de la alerta.

Con datos de las 11.27 horas, el 112CV ha informado de que los consorcios provinciales de bomberos de Alicante y Castellón no han realizado servicios relacionados con el viento. El Ayuntamiento de Castelló sí ha intervenido en una incidencia.

Desde el consorcio provincial de Castellón han informado de ligeras nevadas en zonas altas del interior de la provincia y se han movilizado equipos con quitanueves y saleros para limpiar viales afectados. Los bomberos han pedido precaución en estas zonas.

Los bomberos provinciales de Valencia han intervenido en un servicio por caída de árbol y se han registrado incidencias relacionadas con nevadas en Alpuente y en la N-330, dentro del término de Casas Altas.

Respecto a las rachas máximas registradas por Avamet, en la provincia de Castellón, Xodos ha experimentado rachas de 124 km/h, Olocau del Rey ha contabilizado vientos de 109 km/h, Benassal de 97 km/h y Culla de 95 km/h.

En Alicante, se han registrado rachas de 121 km/h en Xixona, de 106 km/h en Alcoi, de 101 km/h en Crevillent y de 92 km/h en La Torre de les Maçanes.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido a las 11.15 horas un boletín de fenómenos meteorológicos y ha establecido la alerta por vientos nivel naranja en el interior sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante y la alerta naranja por fenómenos costeros nivel naranja en toda la costa de Valencia y Alicante.

También ha activado la alerta por vientos nivel amarillo en el litoral e interior norte de Valencia y en toda la provincia de Castellón; la alerta amarilla por fenómenos costeros nivel amarillo en la costa sur de Castellón; la alerta por nevadas nivel amarillo en el interior norte de Valencia y la alerta por nevadas y placas de hielo en el interior de Castellón.

Según ha explicado Aemet, la borrasca Kristin está cruzando muy rápido la Península de oeste a este y a mediodía se sitúa situada próxima a la provincia de Castellón. Por el flanco sur de la borrasca Kristin se va a desarrollar un importante temporal de viento, ha advertido.

Aunque el temporal de viento va a ser generalizado a partir de mediodía, la previsión es que las zonas más afectadas sean el interior de Valencia y la provincia de Alicante, con rachas que pueden superar los 90 km/h. En el resto, las rachas pueden superar los 70-80, ha añadido la agencia estatal.