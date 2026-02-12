El viento vuelve a golpear esta noche a la Comunitat: ramas de árboles caídas, placas, carteles y elementos de fachada

Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El viento ha vuelto a golpear de nuevo esta noche a la Comunitat Valenciana y ha dejado ramas de árboles caídas, placas, carteles y elementos de fachada.

Según ha informado el '112 Comunitat Valenciana', bomberos de València y del Consorcio han intervenido durante la noche en más de 130 servicios; mientras que en Alicante la cifra asciende a más de 100 y, en Castellón, a cuatro.

En cuanto a la provincia de Valencia, desde el Consorcio han explicado que ha los efectivos han actuado en 25 servicios relacionados con el viento.

Se acumulan un total de 90 incidentes entre las 8 horas de la mañana de ayer y las 8 horas de hoy, han apuntado las mismas fuentes. Esta mañana, desde las 8, ya se han movilizado los efectivos a seis servicios nuevos.

Todos los servicios atendidos por los bomberos han sido de la misma tipología, como caída de ramas, placas solares, carteles o elementos de fachada de edificios y viviendas.