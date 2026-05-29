Vihsibles Festival se prepara para su 8 edición con la proyección de 'Silencio' y otras novedades

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VALÈNCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Vihsibles Festival calienta motores para su octava edición este 4 de junio en el Complejo Deportivo Cultural de Patraix con un evento en el que se proyectará la serie 'Silencio' y donde se desvelarán detalles de la edición de este año, como las fechas oficiales y el lugar elegido para la celebración del festival.

El evento, que se celebra junto a la Asociación de Vecinas de Patraix, servirá para recordar la importancia del cuidado comunitario y la salud sexual en nuestra ciudad, una labor en la que el Vihsibles Festival sigue siendo un pilar fundamental año tras año, según ha informado la organización en un comunicado.

En este sentido, el plato fuerte de la jornada será la proyección de 'Silencio', la serie dirigida por Eduardo Casanova, en la que se aborda la temática del VIH "desde una perspectiva valiente, actual, honesta y totalmente libre de estigmas, convirtiéndose en la herramienta perfecta para generar un espacio de diálogo y reflexión colectiva entre las personas asistentes".

Desde su nacimiento en 2018, el Vihsibles Festival se ha consolidado en València como un espacio lúdico-divulgativo, un lugar de "encuentro ciudadano" y un entorno "seguro para las disidencias sexuales e identitarias que combina la cultura, la celebración de la diversidad y la promoción de la salud sexual".