La Vila Joiosa invita a adolescentes a crear cortometrajes para prevenir la violencia contra las mujeres

ALICANTE, 8 Ago.

La Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de la localidad alicantina de la Vila Joiosa pone activa el proyecto llamado 'Documóvil', dirigido a adolescentes y bajo la temática de la prevención de la violencia contra las mujeres.

La iniciativa está destinada para los jóvenes que quieran aprender los entresijos de la producción, grabación y edición cinematográfica con un equipo de profesionales que acompañarán al alumnado en la creación de los cortometrajes.

El taller, con plazas limitadas, comienza el 22 de septiembre y se rodarán entre 3 y 5 cortometrajes que se proyectarán el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Está organizado por la Concejalía de Servicios Sociales que dirige Maite Sánchez Vaello.

"Desde el 25 de agosto y hasta el 18 de septiembre, las personas interesadas desde los 16 años y hasta los 25, como máximo, pueden inscribirse de manera telemática en los códigos QR de la cartelería repartida por el municipio y por los centros educativos", explica la concejala del área, Maite Sánchez, en un comunicado. También se puede realizar la preinscripción en el enlace https://forms.gle/g4p2xd9swYLNbrwY9

El taller se desarrollará desde el lunes 22 de septiembre hasta finales de noviembre, lunes y miércoles no festivos de 17:30 a 19:30 en el centro social Llar del Pensionista, y es gratuito, al estar subvencionada por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Una vez finalizados los cortometrajes, se difundirán por los centros educativos y serán los protagonistas del acto institucional del Ayuntamiento de Villajoyosa el próximo 25 de noviembre, Día Internacional para la erradicación de la violencia de género.