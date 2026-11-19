Imagen de archivo del Palacio Consistorial de Villena (Alicante) - AYUNTAMIENTO DE VILLENA

ALICANTE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Obras y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Villena (Alicante), Javier Martínez, ha anunciado que la administración local ha impuesto una sanción de 134.767 euros a la empresa constructora Doalco SA "por incumplir las obligaciones recogidas en el contrato" de rehabilitación del Palacio Consistorial.

Esta multa, que aprobó la junta de gobierno local del pasado lunes, 16 de noviembre, supone el equivalente al nueve por ciento del precio del contrato, según ha detallado el consistorio villenero este jueves.

"Cualquier persona que pase por delante del Palacio podrá comprobar que las obras se están demorando", ha señalado Martínez, quien ha indicado que "la empresa adjudicataria lleva meses sin realizar ninguna actuación, hecho que supone un incumplimiento de las obligaciones contractuales contempladas en la Ley de Contratos del Sector Público".

Según el Ayuntamiento, "el desarrollo de las obras ha estado condicionado por la aparición de elementos del inmueble que no estaban contemplados en el proyecto inicial". "Esta circunstancia derivó en una primera modificación del proyecto, que tenía por objeto determinar el estado real del edificio e identificar los elementos no contemplados anteriormente", ha apuntado.

Y ha agregado: "Una vez realizadas las catas, fue necesario tramitar una segunda modificación, relacionada con las técnicas de ejecución previstas para la intervención, lo que dio lugar a discrepancias entre la empresa adjudicataria y la dirección de la obra".

No obstante, el edil ha afirmado que, "durante este periodo, también había otras actuaciones de adecuación previstas que debían ejecutarse y que la empresa decidió no llevar a cabo al considerar que no resultaban rentables económicamente".

Ante "este incumplimiento de las obligaciones contempladas en el contrato", el Ayuntamiento ha acordado imponer una penalización del 9% de este, "cuya cifra asciende a 134.767,37 euros", han detallado desde el consistorio.

Martínez ha destacado que esta sanción "responde exclusivamente a dicho incumplimiento". "La falta de actividad durante estos meses ha incrementado el plazo de ejecución, por lo que el Ayuntamiento estudiará posibles nuevas sanciones por la demora de las actuaciones", han apuntado.

"OTRAS POSIBLES SANCIONES"

En este sentido, el concejal ha advertido de que "si se sigue incumpliendo el contrato, se abre la puerta a otras posibles sanciones, entre ellas la incautación de la garantía o la prohibición de contratar con la administración, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público".

"Nuestra prioridad es rehabilitar el Palacio Consistorial, que constituye un bien de interés cultural (BIC), en las mejores condiciones posibles, salvaguardando el patrimonio villenense, por encima de la rentabilidad de la empresa adjudicataria", ha indicado, para igualmente sentenciar: "Lo que no es rentable es incumplir la ley".

Finalmente, Martínez ha advertido de que "si la constructora persiste en el incumplimiento de sus obligaciones, el Ayuntamiento contempla la posibilidad de volver a licitar este contrato para garantizar la finalización de las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial".