Volotea estrena una nueva ruta que conectará València con Florencia a partir de septiembre de 2026

VALÈNCIA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Volotea ha lanzado una nueva conexión que conectará con vuelo directo el Aeropuerto de Valencia con el Aeropuerto de Florencia-Amerigo Vespucci (Toscana, Italia).

La ruta operará a partir de septiembre de 2026 con dos frecuencias semanales, los martes y los sábados, ofreciendo un total más de 3.000 asientos, detalla la aerolínea en un comunicado.

Actualmente, Volotea conecta València con tres destinos nacionales (A Coruña, Asturias y Bilbao), así como con siete destinos internacionales: dos en Francia (Lyon y Burdeos), uno en Italia (Florencia), uno en Grecia (Atenas, en código compartido con Aegean Airlines) y cuatro en Alemania (Colonia, Düsseldorf, Hamburgo y Stuttgart), operados en acuerdo con Eurowings.

Volotea opera en València desde 2012, consolidando año tras año su presencia en la región. Este año, la aerolínea prevé superar los 1,2 millones de pasajeros transportados desde el inicio de sus operaciones en la capital valenciana. Además, en febrero de 2025, la compañía ha celebrado el primer aniversario de su propio equipo de ground handling en el aeropuerto, integrado por cerca de 25 empleados que contribuyen directamente a mejorar la experiencia de los pasajeros.

"Con el lanzamiento de esta nueva ruta entre València y Florencia, reforzamos nuestra apuesta por conectar ciudades con un gran atractivo turístico. Ambos destinos destacan por su riqueza cultural, artística y gastronómica, y estamos seguros de que los viajeros disfrutarán de experiencias únicas en ambas. Esta conexión refleja nuestro compromiso por seguir ampliando la conectividad entre ciudades medianas y destinos europeos de referencia a través de vuelos directos. Nos enorgullece ampliar las opciones de conectividad para los valencianos", ha declarado el director general de Estrategia de Volotea, Gabriel Schmilovich.

Por su parte, la concejala de Turismo y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, ha afirmado que la apertura de esta nueva conexión con Florencia y la apuesta de Volotea por València es una excelente noticia para la ciudad.

"Italia es actualmente nuestro principal mercado emisor internacional, y fortalecer la conectividad con destinos tan emblemáticos como Florencia refuerza nuestra posición como destino urbano y cultural de referencia en el Mediterráneo. Además, las buenas conexiones que mantiene València con Italia no solo impulsa el turismo entrante, sino que también permite a los valencianos y residentes disfrutar de ciudades italianas con un enorme atractivo histórico y artístico, como es este caso", ha apostillado Llobet.

La ruta está ya disponible en la página web de la aerolínea: www.volotea.com.