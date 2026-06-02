Vox anuncia un nuevo recorte del 25% a la AVL y concreta su prioridad nacional en ayudas sociales, vivienda y productos

Archivo - El síndic de Vox, José María Llanos, ofrece declaraciones - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avanzado un nuevo recorte del 25 por ciento en el presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) para 2026 y ha concretado la prioridad nacional que exige su grupo en las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y los productos nacionales. "Llámenlo como quieran, eso es prioridad nacional", ha sostenido, al tiempo que ha advertido de que, si este principio no "aparece definitivamente" en las cuentas autonómicas, su partido no las apoyará.

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa este martes en el parlamento valenciano, en la que ha garantizado que la prioridad nacional, aunque no esté citada textualmente en los presupuestos presentados el pasado viernes por el Consell, sí que está "pactada" con el PP para la aprobación de los mismos, como también el resto de medidas que ha anunciado.

Llanos ha insistido en que el acuerdo con los 'populares' se basa en tres pilares para que Vox "se sentara a negociar": una "drástica" reducción de la carga fiscal, medidas "rigurosas" en materia de vivienda y la llamada prioridad nacional. "Esos eran los tres pilares que, una vez aceptados, pasábamos sobre el papel a realizar las negociaciones y hoy podemos concretar alguna cosa más", ha avanzado.

En cualquier caso, ha reconocido que estos "no son los presupuestos que hubiera presentado Vox" y eso "lo saben todos los valencianos", a los que ha apelado: "Para que sean 100% de Vox, lo que tienen que hacer es votar a Vox". No obstante, ha admitido que, tras la fase de negociación, pueden ser "unos buenos presupuestos" y ha valorado la actitud "positiva" de su grupo y la "buena disposición y colaboración" del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, "sin tácticas, sin oscuridades, sin sombras".

El síndic ha señalado que ahora, una vez presentadas ya las cuentas, se va a seguir negociando también vía enmiendas, con "futuras" proposiciones de ley y con la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización, la conocida como ley de acompañamiento.

También ha reconocido que hay partidas "en algunas consellerias que no nos gustan", especialmente en la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y ha advertido de que, para que Vox apoye finalmente las cuentas, tendrán que ser "reorientadas o suprimidas". En Industria, ha contrapuesto, les gusta "casi todo".

REFORMA FISCAL

Respecto al primer pilar, la reducción de la carga fiscal, ha anunciado medidas como una reforma fiscal "integral" para "todos los tramos, especialmente las rentas más bajas y la clase trabajadora"; la reducción del "gasto superfluo" y de las "trabas burocráticas"; y el análisis de todas las ayudas públicas mediante un "control directo" para saber "cuál ha sido su finalidad, destino y uso".

Paralelamente, ha garantizado que seguirá habiendo un "recorte" en las partidas para organismos "ineficientes" con el fin de acabar con el "despilfarro" y ha confirmado que el mismo afectará por segundo año consecutivo a la AVL con un nuevo recorte del 25%, el mismo porcentaje que el anterior. Las cuentas presentadas por el Consell la pasada semana recogían un incremento del 5,1% del presupuesto de la Acadèmia, hasta los 3,14 millones de euros, por encima de los 2,98 millones de 2025.

EMPADRONAMIENTOS, SOBREOCUPACIÓN Y VIVIENDA

En materia de seguridad, ha abogado por una Comunitat Valenciana "más libre y protegida", ha prometido "seguir luchando contra la inmigración ilegal" y ha anunciado una ley autonómica de cooperación interadministrativa y coordinación inspectora con la finalidad de establecer mecanismos para verificar la residencia efectiva, entre otros datos. "Hemos hablado siempre de españoles primero, no de ocho apellidos, sino de prioridad nacional", ha apostillado.

También se creará un servicio contra el fraude en los empadronamientos y la sobreocupación, se reforzará la verificación de informes sobre el arraigo y la identidad y se exigirá al Gobierno de España que adapte el reglamento europeo de retornos. "Todos conocemos y yo mismo he sufrido empadronamientos múltiples en viviendas que no están ocupadas por nadie", ha ejemplificado.

Respecto a la vivienda, el síndic de Vox ha sacado pecho de un incremento del 35% en su partida en los presupuestos autonómicos "gracias a Vox" y de la agilización de los procedimientos para reducir costes y trabas burocráticas. Asimismo, ha indicado que la ley de acompañamiento recogerá medidas como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos y la exigencia al Gobierno para que proceda a la expulsión de los inmigrantes ilegales.

PRIORIDAD NACIONAL

En cuanto a la prioridad nacional, el tercer pilar del acuerdo, José Mª Llanos ha detallado que este principio se reflejará en las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y el producto nacional. En concreto, ha indicado que se exigirá un "periodo mínimo" de arraigo, empadronamiento o vinculación con el territorio, que las ayudas se vincularán a la trayectoria de cotización, permanencia y contribución al sistema público y que se excluirá de las mismas a quienes se encuentren en situación irregular.

En vivienda, ha adelantado que se exigirá un arraigo "prolongado, real y efectivo" basado en el empadronamiento y que se implantarán mínimos "más elevados y restrictivos". También ha avanzado una reforma "seria e importante" para derogar medidas del Botànic "que tanto daño han hecho" por "sectarias". Llanos ha defendido que todas estas medidas son "exactamente las mismas" que las firmadas por Vox con el PP para gobernar Extremadura y Aragón.

Sobre el producto nacional, ha anticipado una "defensa prioritaria" del mismo, "por ejemplo, en comedores públicos". Para ello, ha detallado que se revisarán los contratos en vigor y se tendrá en cuenta en la actualización de los mismos. "Hay que proteger y priorizar nuestros alimentos", ha argumentado, frente a la "competencia desleal" que sufre el sector primario por parte de otros países.

PACTADO CON EL PP

Preguntado por las palabras del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en las que aseguró que la prioridad nacional "como tal no se puede recoger" en los presupuestos, Llanos ha recalcado que en la cuentas "hay prioridad nacional porque, si no, no se estarían negociando" las cuentas autonómicas. "Si otros usan eufemismos, que los usen otros", ha apostillado, a la vez que ha asegurado que este principio "se traduce en obras" y en medidas como las ayudas sociales o la vivienda.

Sobre el recorte a la patronal y sindicatos, que Rovira también negó el pasado viernes, el portavoz de Vox ha afirmado que el mismo se concretará durante el periodo de negociación y lo ha enmarcado en la reducción de las partidas de organismos para acabar con el "despilfarro". Y sobre si está pactado con el PP el nuevo recorte a la AVL, ha recalcado que Vox se ha sentado a negociar sobre tres pilares y ha deslizado: "Si no hubieran estado pactados, no se hubiera ofrecido a pactar estos presupuestos".

Respecto a la prioridad nacional, Llanos ha garantizado que este principio "forma parte del acuerdo para que Vox pueda apoyar estos presupuestos" y ha rechazado "entrar en lo que dijo el conseller" Rovira "y en si sale una palabra u otra". "Les estoy hablando de prioridad nacional en ayudas sociales y eso se traduce en medidas", ha argumentado, al tiempo que ha señalado que, si esta "no aparece suficientemente, seguiremos negociando vía enmiendas".

"Y si no aparece definitivamente, no apoyaremos los presupuestos", ha advertido el síndic de Vox, que ha subrayado también que en la ley de medidas "muchas cosas se tendrán que modificar todavía", pero ha matizado que todo ello "forma parte de la negociación".