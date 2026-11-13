Vox apela desde València a una "movilización histórica" para "cambiar el rumbo de España"

Gil Lázaro y miembros de Vox en la Plaza de la Virgen de València en el inicio de la campaña - VOX

VALèNCIA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha dado inicio a la campaña electoral con la tradicional pegada de carteles en la Plaza de la Virgen de València, en un acto en el que han participado el presidente provincial, Vicente Barrera; el candidato al Congreso, Ignacio Gil Lázaro; el candidato al Senado, José Luis Aguirre, y otros candidatos al Congreso, y donde ha apelado a una "movilización histórica" para "cambiar el rumbo de España".

Gil Lázaro ha destacado que España afronta unas elecciones "trascendentales para su historia", en las que los españoles tienen la oportunidad de tomar las riendas de su futuro y poner fin a un Gobierno al que Vox acusa de "estar dispuesto a cualquier cosa para mantenerse en el poder".

Y ha expresado su compromiso de "dejarse la piel" y trasladar a los valencianos "la necesidad de un cambio de rumbo que sitúe a los españoles en el centro de las políticas del próximo Gobierno".

La formación apela a una movilización "histórica y masiva" para lograr un cambio político y conformar un Gobierno que tenga como única prioridad los "intereses" de los españoles, según ha informado en un comunicado. Para ello, Vox defiende la prioridad nacional, el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios públicos, la reducción de la burocracia y unas fronteras seguras.

En Alicante, Vox ha celebrado un acto en la Plaza 25 de Mayo, junto al Mercado Central, con el objetivo de movilizar a los alicantinos y trabajar "para poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez". El acto ha contado con la presencia de David García, candidato número uno de Vox por Alicante al Congreso de los Diputados, junto a representantes del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Alicante, afiliados, simpatizantes y los equipos de trabajo y coordinación de la formación.

También han participado Teresa Ramírez, diputada en Les Corts Valencianes, y Eduardo Gutiérrez, presidente del órgano provincial de Vox en Alicante, además de otros miembros de la dirección provincial.

Durante el inicio de campaña, Vox ha trasladado su voluntad de llevar a todos los barrios y municipios de la provincia un "mensaje claro": "trabajar para lograr un cambio político en España y defender las preocupaciones reales de los ciudadanos".

David García ha destacado la importancia de afrontar esta campaña "con cercanía, escuchando a los vecinos y defendiendo cuestiones como la seguridad, la libertad, la economía de las familias y la defensa de los españoles".

En Castellón, el número uno de la lista de Vox por Castellón al Congreso, Alberto Asarta, ha instado a "echar" del Ejecutivo al "gobierno 'sanchista', corrupto, traidor, incompetente e ineficaz", según ha informado el partido en un comunicado. Acompañado por la número dos de la candidatura, Llanos Massó, el número tres, David Muñoz, y afiliados y simpatizantes, Asarta ha defendido tres ejes fundamentales: "prioridad nacional, desregulación y remigración".

"Hay tantas reglas, tantas regulaciones, tantas administraciones, cinco en España, que la industria y el sector primario, concretamente aquí en Castellón, no pueden competir con sus productos en mercados terceros donde la mano de obra y donde el precio final del producto es muchísimo más barato", ha subrayado.

El candidato también ha puesto el foco en la defensa de la industria cerámica y del campo castellonense, reclamando eliminar las cargas del impuesto al carbono, revisar las políticas del Pacto Verde europeo y combatir las "trabas administrativas" y los acuerdos comerciales que, según Vox, perjudican a agricultores y empresarios.

Y ha finalizado señalando que "todo nuestro esfuerzo" está "volcado" para "llevar a La Moncloa" a Santiago Abascal, "el mejor presidente que puede tener España en estos momentos".