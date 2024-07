Vox asegura que no garantizará "ninguna estabilidad" a Mazón, pero si "hace las cosas bien" le apoyará

Llanos dice que la presidenta de Les Corts Massó tiene "todo el derecho" a seguir en el puesto



VALÈNCIA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha constatado que su grupo ahora está "en la oposición" en el parlamento valenciano tras su salida del gobierno autonómico con el PP y, por tanto, no puede "garantizar ninguna estabilidad". "Si el gobierno de Carlos Mazón hace las cosas bien, tendrá nuestro apoyo. Si no las hace bien, según el programa de Vox, pues evidentemente no lo tendrá".

Así lo ha trasladado a los periodistas en el ficus de Les Corts después de que Mazón haya anunciado el nuevo gobierno en solitario y en minoría del PP, una ruptura de la que ha culpado a la dirección de los 'populares' de Alberto Núñez Feijóo y que ha justificado en que "Vox no cambia principios por sillones".

Respecto a qué papel adoptará Vox en la oposición en Les Corts, Llanos ha garantizado que seguirán apoyando lo que sea "bueno para la ciudadanía, ya sea del PP como de cualquier otro grupo, igual que en la legislatura anterior".

"Lógicamente, las estadísticas que ahí están: es más sencillo ponerse de acuerdo con el PP en las cuestiones en las que podamos negociar que con el Botànic (PSPV-Compromís), con el que desde luego mantenemos una línea roja política de negociación", ha remarcado, y no ha querido avanzar si apoyarán los presupuestos de Mazón para 2025 aunque "hay voluntad de negociar todo".

"FEIJÓO SE HA CARGADO EL GOBIERNO DE MAZÓN"

Preguntado por las críticas de Mazón a la decisión adoptada "fuera de la Comunitat Valenciana", el síndic de Vox ha insistido en que "Feijóo se ha cargado el gobierno de Mazón" y el 'president' "está en su derecho" de posicionarse. Además, ha lamentado que la salida de los tres exconsellers de Vox es "un poco injusta".

En cuanto a si la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox), debería dejar su puesto al estar el grupo en la oposición, ha instado a "preguntar a ella" y ha recordado las palabras del líder de su partido, Santiago Abascal, de que "una cosa son los gobiernos y otra cosa son las instituciones".

También se ha remitido al "reglamento de Les Corts" y a que los puestos en las instituciones son resultado de las votaciones de los grupos parlamentarios. "Si ustedes lo que quieren es que para hacer política nos vayamos a casa, pues nos lo dicen claro y nos vamos todos", ha dicho a la prensa en este punto.

En esta línea, al ser repreguntado por si ve lógico que Massó continúe como presidenta, ha señalado que "ha sido elegida por la mayoría y, desde luego, tiene todo el derecho a seguir ahí".

"LOS AYUNTAMIENTOS NO ESTÁN EN CUESTIÓN"

Sobre si Vox mantendrá los gobiernos municipales compartidos con el PP como el de València, Llanos se ha mostrado partidario de mantener todas las coaliciones que "están funcionando" y ha asegurado que "los ayuntamientos no están en cuestión, según palabras de Abascal".

En clave estatal, ante la decisión de un consejero de Extremadura de irse con la presidenta María Guardiola, ha asegurado que él no la habría adoptado "por lealtad a los principios por los que vive Vox".

Y preguntado por si podría haber salidas como esa en Les Corts, ha contestado: "Fugas las ha habido siempre, aspiraciones no cubiertas las ha habido siempre, en Vox y en todos los partidos. Pero nosotros hemos dicho desde que se fundó Vox que todos somos instrumentos al servicio de un proyecto que quiere dar un servicio público a la ciudadanía".

"PACTO DE CABALLEROS" EN ANTIFRAUDE"

Por otro lado, cuestionado por si Vox apoyará al candidato propuesto por el PP para dirigir la Agència Valenciana Antifrau, Eduardo Beut, el síndic de Vox ha explicado que "en principio" cree que "eso ya forma parte de un pacto de caballeros", con lo que puede adelantar que "lo más seguro es que sí". Este viernes por la mañana comparecen en comisión parlamentaria tanto Beut como el otro candidato, Gustavo Segura.