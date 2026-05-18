Vox avisa al Consell de que si quiere presentar los presupuestos de 2026 "se tendrá que dar cierta prisa"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d), durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avisado al Consell de que, si quiere presentar los presupuestos de la Generalitat para 2026, "se tendrá que dar cierta prisa", dado que el actual periodo de sesiones finaliza a principios de julio y todavía queda por delante toda la larga tramitación parlamentaria. Sin embargo, el 'popular' Nando Pastor ha rechazado "anticipar un calendario" que, según ha asegurado, no dispone en estos momentos.

Así lo han manifestado desde ambos grupos, en declaraciones a los medios este lunes, preguntados por si finalmente esta semana el Gobierno valenciano presentará las cuentas autonómicas del presente ejercicio, una vez pasadas las elecciones en Andalucía y sin nueva convocatoria electoral a la vista hasta el próximo año.

De un lado, Llanos (Vox) ha pronosticado que quienes anticipan la presentación de los presupuestos igual no están en lo cierto "si aciertan como últimamente, porque pensaban que iban a ganar en Andalucía y han sufrido el mayor descalabro histórico de la izquierda con una ministra", ha afirmado en alusión a los resultados electorales del PSOE en Andalucía.

"Eso no quiere decir que, si el Consell quiere presentar unos presupuestos, pues hombre, se tendrá que dar cierta prisa", ha advertido, aunque ha afirmado no tener "más información en estos momentos".

Preguntado por si sería "desleal" por parte del PP presentar las cuentas sin avisar a su grupo, el síndic de Vox ha confiado en que los 'populares' lo pondrán antes en conocimiento de su formación. También ha garantizado que informará "cuando haya negociaciones" entre ambos partidos, que actualmente están en fase de "contacto".

En cualquier caso, ha rechazado "hablar de deslealtad cuando estamos hablando de si va a haber presupuestos nuevos para los valencianos, para su bienestar", mientras que el Gobierno de España "está legislando contra el Congreso y en tres años no ha presentado unos presupuestos". "Aquí nos lo tomamos mucho más en serio tanto el Partido Popular como, por supuesto, Vox", ha remarcado.

"Hoy estamos en resaca electoral de un gran éxito de Vox en Andalucía, y eso es lo que hemos de celebrar. Y los presupuestos llegarán cuando el Consell decida y, entonces, nos pondremos a trabajar cuanto antes, sin prisa y sin pausa", ha zanjado.

Mientras, el síndic del PP, Nando Pastor, ha esgrimido que no puede "anticipar un calendario" que no tiene "en estos momentos" y que no está "sobre la mesa en el momento en que estamos hablando". "Pero siempre hemos dicho y hemos mostrado la confianza desde el PP en que, lo lógico y lo normal, con la capacidad negociadora, la voluntad del 'president' Juanfran Pérez Llorca, que lo normal es que hayan presupuestos", ha enfatizado.

LA OPOSICIÓN CREE QUE LLEGARÁN ESTA SEMANA

Por el contrario, José Muñoz (PSPV) ha augurado que los presupuestos de la Generalitat llegarán esta semana y por eso mismo ha considerado "una muy mala noticia lo que ha pasado en Andalucía, porque Vox tiene ahora ya sí la llave de la gobernabilidad" en esa comunidad y esta situación "tendrá un impacto hacia la Comunitat Valenciana". "En estos momentos el PP está absolutamente entregado y depende de Vox", ha advertido.

Así, ha avisado de que la negociación de presupuestos en la Comunitat empezará "con un Vox que está envalentonado que sabe que tiene la llave de la gobernabilidad y de las investiduras en todas las comunidades autónomas". De hecho, ha augurado que la primera de las exigencias de la formación de Santiago Abascal será la llamada "prioridad nacional". "Y a partir de ahí, todo lo que quieran pedir porque Pérez Llorca se lo va a dar", ha subrayado.

En cualquier caso, ha sostenido que las demandas de Vox serán "muy peligrosas para los valencianos y valencianas" y se ha mostrado convencido de que el PP de Llorca "tragará". "No le importa la Comunitat Valenciana, está obsesionado en ser candidato a la Presidencia de la Generalitat", ha afirmado sobre el jefe del Consell.

Además, ha afirmado, "después de conocer que 'Génova' va a retrasar" el congreso regional del PP de la Comunitat Valenciana y que este cónclave "no entrará en la primera ronda", Llorca debe estar "muy preocupado". "Tiene dos problemas o dos amos: Feijóo y Abascal", ha agregado.

Finalmente, Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado no saber "nada" ni tener "ninguna noticia" de los presupuestos de la Generalitat para 2026, aunque ha augurado que durante "los próximos días sabremos cosas" al respecto. También ha apuntado que pronosticó que hasta después de las elecciones andaluzas no habría presupuestos en la Comunitat Valenciana. "Porque en un caso y en otro esperaban unos a ver si tenían mayoría absoluta y otros a ver si dependía el PP de Vox", ha indicado.