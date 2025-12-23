Vox confía en que el próximo año el PP cumpla "todos los acuerdos" que posibilitaron la investidura de Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, toma posesión de su cargo, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox confía en que el próximo año el PP valenciano cumpla "todos los acuerdos" por los que los de Santiago Abascal apoyaron en noviembre la investidura de Juanfran Pérez Llorca como 'president' de la Generalitat y estará "muy vigilante" de que se ejecute "el 100%" de los mismos, mientras que los 'populares' se felicitan por haber podido "devolver la estabilidad" al Consell, pero para Compromís ha sido un año "agridulce" por la dimisión de Carlos Mazón y el "recambio" que representa Llorca.

De este modo lo han valorado desde las distintas formaciones, en declaraciones este martes a TVE, recogidas por Europa Press, a modo de balance del curso parlamentario que ahora acaba y como avance de las expectativas de cara al próximo año, que en Les Corts no arrancará como mínimo hasta el 9 de febrero de 2026, de acuerdo con el periodo de sesiones que aprobó este lunes la junta de síndics y que se extenderá hasta el 3 de julio.

Desde Vox, José Mª Llanos ha garantizado que su formación luchará también el próximo año "a favor de nuestra economía, nuestro sector primario, nuestra industria y frente a las políticas de Bruselas que pactan PP y PSOE, el bipartidismo en perjuicio de los españoles". En materia de inmigración, defenderán "las políticas de retorno y de acuerdos con los países de origen" y en economía "seguiremos avanzando en la reducción de impuestos", ha especificado.

Además, el síndic de Vox ha subrayado la importancia de la vivienda y de contar con una nueva ley del suelo "para que se pueda construir de una vez vivienda para que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus proyectos de presente y de futuro". Todo ello, con un Vox al alza en las encuestas, aunque ha desvinculado esta cuestión de su nivel de exigencias y ha garantizado que reclamarán "lo que creemos que es bueno para los valencianos". "Estiraremos todo lo que haga falta desde nuestra posición", ha prometido.

A modo de balance, ha reivindicado que su formación ha llevado la "libertad de pensamiento" a la Comunitat Valenciana gracias a una ley de concordia con la que ahora "ya no hay ni buenos ni malos y, desde luego, es la única vigente en todas las regiones españolas". En materia económica, ha resaltado que han "traído la mayor rebaja de impuestos que no ha salido de ningún servicio social, sino que ha supuesto la reducción de 540 millones, para empezar, del sector público".

VOX SEGUIRÁ PONIENDO EL FOCO EN LA INMIGRACIÓN "ILEGAL"

También la libertad educativa, "devolviendo a los padres la libertad de elección en cuanto a la lengua que quieren utilizar para sus hijos". Y en materia de agricultura, ha destacado que el Consell ha destinado 34 millones de euros para los seguros agrarios, "muchísimo más que cualquier otra comunidad de España".

Respecto a seguridad, Llanos ha reivindicado que han "dotado a nuestra Policía de los recursos materiales necesarios para luchar contra la inmigración ilegal, masiva y desordenada", mientras que el anterior gobierno del Botànic destinó "cero euros" a esta cuestión. También, ha señalado, "estamos implementando los acuerdos para la devolución de los inmigrantes a sus países de origen" y ha proclamado: "Ni uno más, ni por tierra ni por mar ni por aire. Tienen que estar los menores con sus padres".

EL PP APELA A LA ESTABILIDAD

Desde el PP, Nieves Martínez ha reivindicado que los 'populares' han sido "capaces de devolver la estabilidad" al gobierno valenciano con el nombramiento de Juanfran Pérez Llorca como nuevo 'president' de la Generalitat tras la dimisión de Carlos Mazón y el impulso de un nuevo Consell "adaptado a las nuevas necesidades" de la Comunitat Valenciana. Y ha indicado que en esta segunda mitad de la legislatura buscan "estabilidad para los valencianos", para lo que ha abogado por "trabajar entre instituciones".

Así, ha confiado en que "más allá de la foto" de la reunión de Pérez Llorca con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la pasada semana se demuestre que las diferentes administraciones "realmente puedan trabajar conjuntamente", así como que "esa financiación que necesitan los valencianos para dar respuesta a todas estas necesidades sea una realidad" y que la comisión mixta para la reconstrucción tras la dana sea "real".

A su juicio, "cuando hablamos de estabilidad es porque el relato que la izquierda quiso montar alrededor de la figura de una persona se les ha roto con Pérez Llorca". De hecho, ha reprochado a la izquierda que todavía esté "buscando cómo hacer revivir de nuevo un relato de inestabilidad" y que haya tratado de "aprovechar una catástrofe como un relato para que les sirviera para volver a las instituciones".

Como balance del año, la portavoz adjunta del PP en Les Corts ha destacado que 2025 ha sido "el año de la reconstrucción en su plenitud" y ha recordado que el ejercicio comenzó con el trabajo para sacar adelante unos presupuestos de la Generalitat "que dieran respuesta no solamente a las necesidades de todos los valencianos, sino a una zona muy concreta como era la afectada por toda la catástrofe de la riada". "Y fuimos capaces de aprobarlos", ha celebrado.

Eso sí, ha matizado que si la reconstrucción ha sido "una realidad" es porque la ha afrontado "a pleno pulmón" la Generalitat y ha asegurado que desde el Consell han echado en falta una ayuda "real" del Gobierno de España. En este punto, ha aprovechado para afear a los socialistas valencianos que hayan estado "callados ante ese ninguneo".

Sobre las exigencias de Vox, Martínez ha insistido en que entre ambas formaciones "no ha habido ningún pacto ni documento cerrado" para apoyar la investidura de Llorca y ha defendido que las políticas que se han impulsado en la Comunitat Valenciana en la presente legislatura "si algo responden es al compromiso de cambio" con el que el PP se presentó a las elecciones de 2023.

"UN HITO QUE PARECÍA IMPOSIBLE"

Por el contrario, desde Compromís, Carles Esteve ha asegurado que ha sido un año "agridulce" porque, por un lado, se ha conseguido "un hito que parecía imposible: deshacernos de Carlos Mazón" gracias a "la presión" de las víctimas de la dana y de la ciudadanía en las calles. "Hemos conseguido que la indecencia de Mazón deje de estar presente, al menos tan directamente", ha valorado.

No obstante, el año se cierra también con la sensación "agria" de que el "recambio" de Pérez Llorca deja un Consell "igual de negligente que el anterior", con un Mazón "que se agarra al escaño y con un regalo de 8.000 euros más como premio" a raíz de la designación de este como portavoz del PP en la comisión de reglamento de Les Corts

"No se entiende cómo Llorca, que proclama a los cuatro vientos la necesidad de regeneración y cambio, mantiene esta vergüenza que nos obliga a mirar hacia atrás, a ese escaño de la vergüenza de Mazón, que aún se arrastra en las instituciones manchándolo todo de negro", ha afirmado.

Al margen de ello, como balance del año, ha lamentado que los valencianos ahora para pedir cita en el médico "lo que antes costaba cuatro o cinco días ahora son tres semanas", mientras ven que no se están construyendo centros educativos y los niños están "pasando frío en barracones", y la dependencia "antes se cobraba en tiempo y forma y ahora ya tarda entre 9 y 12 meses". Todo ello, con un Consell "más dedicado a cuidar el legado negro de Mazón que las necesidades de la gente".

Y sobre la mano tendida por Llorca, Esteve ha considerado "difícil fiarse" de alguien que "después te dice que hasta el 9 de febrero no vamos a tener prácticamente actividad" en Les Corts. "Me cuesta entender que una persona que dice que quiere debate y diálogo anula la política valenciana hasta el 9 de febrero, más allá de su política de salvar a Mazón", ha concluido.