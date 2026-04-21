Vox confirma que no habrá acto del 25 d'Abril en Les Corts por segundo año y la izquierda ve "degradación institucional"

Archivo - La presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó (c), durante la entrega de la Alta Distinción Francesc Vinatea en el acto institucional de celebración del Día de les Corts Valencianes, en las Corts Valencianes, a 25 de abril de 2024, en Val- Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -



El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha confirmado que el parlamento valenciano no celebrará, por segundo año consecutivo, el 25 d'Abril, fecha en la que se conmemora el autogobierno valenciano, algo que han lamentado José Muñoz (PSPV) y Joan Baldoví (Compromís) al percibir "una degradación ética, moral e institucional" desde que Vox preside la cámara autonómica.

Así lo han manifestado en rueda de prensa tras la junta de síndics al ser preguntados por si se celebrará este año el 25 d'Abril. El año pasado solo hubo un discurso institucional en Les Corts, algo que la presidenta, Llanos Massó (Vox), justificó ante "la polarización política actual, la crispación y, sobre todo, el drama de la dana" del 29 de octubre de 2024.

Desde Vox, Llanos ha afirmado que no hay "ninguna novedad" al respecto ni tiene "conocimiento" de que se vaya a realizar "ningún acto" por el 25 d'Abril. "El día de los valencianos es el 9 de octubre", ha sostenido en alusión al Día de la Comunitat Valenciana, como ya dijo la semana pasada el síndic del PP, Nando Pastor.

Fuentes de la Presidencia de la Cámara han confirmado que no habrá acto de celebración porque "en estos momentos de tanta inestabilidad política e institucional, el deber de esta Presidencia es buscar la unidad de todos los valencianos, alicantinos y castellonenses, aquellos a los que este parlamento representa".

Las mismas fuentes han señalado a Europa Press que, "ante la falta de consenso entre los diferentes grupos parlamentarios de cómo es la mejor manera de celebrar esa unidad, sin imponer ni condicionar nada, se ha optado por tomar esta decisión".

Por su parte, Muñoz (PSPV) ha descrito esta postura como "una degradación ética, moral e institucional" de Les Corts y ha culpado al PP por permitirlo. Además, ha avanzado que en el pleno de la próxima semana se debatirá una proposición no de ley (PNL) sobre esta efeméride.

Dicho esto, ha advertido que "la degradación institucional va más allá del 25 d'Abril", algo que ha ligado con la campaña "de autobombo" instalada por la Generalitat sobre rebajas fiscales junto a otras vallas del PPCV al respecto.

El grupo socialista realizará una pregunta al respecto en el próximo pleno al vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, y también quiere que el Consell "haga públicos los contratos de esta campaña para conocer cuánto nos ha costado a los valencianos dar a conocer a Juanfran Pérez Llorca ['president' de la Generalitat y líder del PPCV], para quien su única preocupación es ser el futuro candidato del PP a la Generalitat".

"La difusa línea entre lo público y lo privado que está practicando el PP nos recuerda a épocas como la Gürtel, que todos sabemos cómo acabó", ha advertido Muñoz, y ha denunciado que "estamos ante una campaña que va contra la Ley de Publicidad Institucional, concretamente contra los artículos 2 y 7".

Y Baldoví (Compromís) ha lamentado el "poco respeto" del Consell por las instituciones valencianas y por una fecha como el 25 d'Abril, algo que ha ligado con el bloqueo del PP a la elección de los diputados de Les Corts que deben defender en el Congreso la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano.

"No entendemos como los miembros de una institución valenciana pueden hacer tanto antivalencianismo", ha aseverado, y ha avanzado que su grupo prevé realizar algún tipo de recuerdo de esta efeméride en el pleno de la próxima semana.