El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, de visita en Valencia - VOX

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional de Deportes de Vox, Cristian Toro, ha asegurado que el retiro de un deportista "queda un poco en el abandono tras finalizar su carrera deportiva" y ha reivindicado la necesidad de impulsar un plan nacional de deporte "para hacer frente a las trabas que encuentra un deportista".

Toro ha realizado estas declaraciones a los medios este miércoles en València durante una jornada de visitas a instalaciones deportivas, en la que ha indicado que Vox acude a hablar con clubes y deportistas "para conocer de primera mano las necesidades y el trabajo que se está haciendo y el trabajo que queda por hacer", según ha informado la formación en un comunicado.

El portavoz ha afirmado que Vox es "consciente de toda la burocracia que recae sobre el deporte" y por eso ha defendido "la desregulación del deporte, eliminar todos esos trámites que ponen trabas a los clubes, al normal funcionamiento del día a día de un deportista y a las instalaciones".

Toro ha subrayado el papel de las familias en el deporte base, que es "sustentado en gran medida por padres, familiares y por personas en torno al deportista que de forma prácticamente altruista soportan todo el tema de viajes o equipaciones".

Por ello, ha asegurado que Vox confía en dar "más apoyo a los clubes, más apoyo a las federaciones para que puedan impulsar y tener un deporte base lo suficientemente sólido para el día de mañana poder contar con grandes estrellas en nuestro país".

COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

Sobre el reconocimiento de la cotización a la Seguridad Social de los deportistas, desde su experiencia como deportista de élite, Toro ha asegurado que es "un primer paso bastante grande", pero ha argumentado que al deportista "hay que darle todavía muchas más facilidades, porque hasta que no estás en el deporte de alto nivel no eres consciente de cómo es el día a día del deportista".

De hecho, ha considerado que debería haberse hecho "mucho antes, pero es un primer paso", y ha recalcado que el deportista "invierte prácticamente todo el tiempo y todos los mejores años de su vida en buscar el máximo rendimiento". Por ello, ha enfatizado en la necesidad de "asegurar su futuro y apoyar a las familias, que muchas veces son quienes sujetan toda la carrera deportiva de nuestras estrellas".

El portavoz ha añadido que Vox quiere poner el foco también en el deporte en la tercera edad, que, según ha dicho, "tiene que ser también un pilar fundamental para nuestra sociedad".

Durante la jornada, Toro visita la Escuela Municipal de Vela, vinculada al área de la Devesa-Albufera --que gestiona Vox en el Ayuntamiento de València-- y que impulsa la vela latina, una forma de navegación "culturalmente valenciana". "Esta modalidad nos permite ahondar más en nuestra tradición y es necesario conservarla para poder transmitirla de generación en generación", ha apuntado.