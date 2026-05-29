Vox dice que la prioridad nacional es uno de los pilares para el acuerdo de presupuestos: "Sí va a estar porque ya está"

El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts Valencianes, a 30 de abril de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos ha asegurado que el principio de prioridad nacional es uno de tres los pilares que sostienen el acuerdo entre su formación y el PP para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2026 y ha reivindicado que el mismo ya forma parte de las cuentas autonómicas presentadas este viernes por el jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca. "Sí va a estar porque ya está", ha remarcado.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes, después de que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, haya entregado el proyecto de presupuestos en Les Corts a la presidenta del parlamento valenciano, Llanos Massó, en un acto al que no ha asistido ningún representante del PSPV y, por parte de Compromís, solo ha estado presente Mª Josep Amigó, como integrante de la Mesa.

El proyecto de presupuestos, que asciende a 33.305 millones de euros, 1.014 millones más que en 2025, lo que supone un incremento del 3,1 por ciento. Las cuentas contemplan un gasto real en Sanidad de 9.453 millones de euros, un 2,9% más que en el ejercicio anterior y el 36% del presupuesto total. El gasto previsto para Educación es de 7.749 millones de euros, un 6,2% superior al de 2025. Para Servicios Sociales, Familia e Infancia se destinarán 2.732 millones de euros, un 5,5% más que hace un año.

El síndic de Vox fue precisamente quien avanzó, este pasado martes, que el Consell del PP y su formación habían acordado aprobar a finales de julio los presupuestos autonómicos, tras haber negociado una serie de medidas basadas en tres pilares: la prioridad nacional, una "importante" reducción fiscal y abordar el problema de acceso a la vivienda.

"Vox está dispuesto a ponerse, ahora ya sí, sobre el papel, a negociar los presupuestos y a poder dar un eventual apoyo a los mismos cuando pase toda la tramitación de este proyecto de ley", ha ratificado este viernes Llanos, que ha incidido en la "sensible y drástica" reducción de la carga fiscal y en las "medidas importantes" en cuanto al IRPF para que las familias tengan "un ahorro de media superior a los 400 euros".

"PERSEGUIR EL GASTO EN DESPILFARRO"

También ha asegurado que van a "perseguir el gasto en despilfarro, tanto en las subvenciones como en la duplicidad de organismos, siguiendo esa línea de recorte que ya fijamos para apoyar la investidura" de Juanfran Pérez Llorca.

Una "segunda pata", ha continuado, es el "sensible problema de la vivienda que tienen nuestros jóvenes y nuestras familias" porque "el 70 por ciento de los jóvenes de hasta 34 años todavía viven en la casa paterna y se ha reducido en más de un 50% la propiedad o los jóvenes propietarios en apenas 15 años".

"Eso hay que revertirlo con políticas de reducción de trabas burocráticas, de reducción de impuestos, del impuesto de transmisiones patrimoniales y el no establecer esos impuestos que cargan al que quiere adquirir o alquilar una vivienda desde la construcción, desde el suelo hasta el definitivo edificio o la definitiva vivienda en propiedad", ha especificado. Además, ha avanzado que se adoptarán "medidas para el alquiler, siempre priorizando el arraigo y atendiendo a las necesidades de los jóvenes y las familias".

"LOS ESPAÑOLES PRIMERO"

"Y esto entronca con la tercera pata, que es la prioridad nacional: los españoles primero, en las ayudas sociales, en el acceso a la vivienda, en todas esas medidas que dependen de la administración pública y que se están sosteniendo con sus impuestos, con su sacrificio y con su esfuerzo fiscal", ha expuesto.

El síndic de Vox ha prometido que incidirán en esta cuestión y ha adelantado que se establecerá "prioritariamente, como ya se está haciendo en muchos municipios a nivel consistorial, y es lo razonable, es lo lógico y es el sentido común, la prioridad nacional". "Primero los nuestros", ha reivindicado, y ha abogado por impulsar "medidas de arraigo" y establecer "un acumulado histórico para poder acceder a esas viviendas con prioridad quienes lo pagan, quienes lo sostienen y quienes lo merecen".

Sobre si la prioridad nacional es una línea roja para Vox, José Mª Llanos ha recalcado que se trata de "uno de los tres pilares que sostienen el acuerdo y esta futura negociación". "Por tanto, sí va a estar porque ya está", ha garantizado, al tiempo que ha esgrimido: "Es una negociación que, hasta que no tuviéramos unos presupuestos por escrito, evidentemente no se puede plasmar por escrito. Pero lo he dicho y creo que el Consell también lo ha anunciado".

Paralelamente, ha rechazado la idea de que los conceptos de prioridad nacional y de arraigo no tengan "nada que ver" y ha argumentado que el hecho de exigir, por ejemplo, "un acumulado histórico y que se adopten todas las medidas lo más objetivas posibles, atendiendo a la capacidad patrimonial y laboral, evidentemente tienen que ver" con este principio que reivindican desde su formación.

LA PRIORIDAD NACIONAL INCLUYE EL ARRAIGO

"Aquí no estamos haciendo distinciones entre unos ciudadanos u otros. Hablamos de prioridad nacional y ahí dentro entra, evidentemente, el arraigo, porque se creó el arraigo en derecho precisamente atendiendo la prioridad nacional de todos los países", ha apostillado Llanos, que ha garantizado: "Eso se va a recoger por escrito en las medidas que van a responder a esa prioridad nacional".

Y preguntado por si, como aseguran desde el PSPV y Compromís, el PP ha cedido a las pretensiones de Vox en estos presupuestos, el síndic de esta formación ha replicado que lo que entienda "la otra oposición" a Vox "nos importa poco".

"A nosotros lo que nos importa es lo que nos pide la calle, lo que nos piden los valencianos, y no se trata de ceder, conceder o recuperar. Se trata de que estas son las prioridades que establecía Vox para ponerse a negociar y el PP de la Comunidad Valenciana, con Pérez Llorca a la cabeza del Consell, las ha aceptado", ha afirmado. "Esto nosotros no lo hacemos para que Vox gane, esto nosotros lo hacemos para que ganen todos los valencianos", ha zanjado.