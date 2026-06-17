Vox enmendará la ley de acompañamiento para reflejar la prioridad nacional y avanza más recortes a patronal y sindicatos

Archivo - El síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos, durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de febrero de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha avanzado que su grupo presentará enmiendas a la ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, la conocida como ley de acompañamiento a los presupuestos de 2026, para reflejar el principio de prioridad nacional en las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y los productos nacionales, al tiempo que ha adelantado que su grupo impulsará por esta misma vía un nuevo recorte del 20 por ciento en las subvenciones a la patronal y los sindicatos.

Así lo ha detallado, en declaraciones a los medios este miércoles en los pasillos de Les Corts, el día en que el pleno vota el proyecto de ley de presupuestos de la Generalitat para 2026 y debate las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSPV y por Compromís. Llanos ha asegurado que es "evidente" que su grupo votará en contra de las mismas y las ha calificado de "brindis al sol" y de "cortina de humo": "Es no presentar propuestas sino únicamente generar inestabilidad ante unos presupuestos que son buenos y que van a tener casi con total seguridad el apoyo de Vox".

Preguntado por si su grupo está contento con el anteproyecto de la ley de acompañamiento aprobado este miércoles por el Consell, que entre otras cosas incluye el criterio del "arraigo" y la "vinculación continuada con el municipio" para el acceso a viviendas de protección pública, Llanos ha afirmado que están "contentos con algunas medidas que estaban pactadas", pero ha confirmado que presentarán enmiendas.

"El espíritu general es el mismo que les hemos dicho desde el primer momento, porque nosotros cuando hablábamos de acuerdos para presupuestos hablábamos también de acuerdos para ley de medidas y de una reducción importante de la fiscalidad, hablábamos entre otros recortes de gastos, por ejemplo, de incrementar en estos presupuestos un 20% más, y ya será en estos dos presupuestos un 50%, las subvenciones a la patronal y los sindicatos", ha aseverado.

"Hablamos de evitar duplicidades y hablamos desde luego de una política seria de vivienda en defensa fundamentalmente de nuestros jóvenes para que puedan tener un proyecto de vida. Y por supuesto hablamos de prioridad nacional, dentro de lo que la ley nos permite", ha continuado el síndic de Vox, que ha insistido en establecer la prioridad nacional en las ayudas públicas y las subvenciones, el acceso a la vivienda y en la defensa del producto nacional.

CREE QUE LLORCA "TIENE QUE HABLAR CON SU CONSELL"

Sobre el hecho de que en materia de vivienda el Consell haya tenido en cuenta el criterio del arraigo y no la prioridad nacional, José Mª Llanos ha avisado de que deberá figurar esta última si en el PP "quieren aprobar estos presupuestos". Y cuestionado sobre si habrán enmiendas para que el arraigo se transforme en prioridad nacional, ha considerado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "el que tiene que hablar con su Consell, porque ha dicho y ha acordado con Vox la prioridad nacional, que no es nada nuevo, es algo que ya se ha pactado para el gobierno de Extremadura, el de Aragón y el de Castilla y León, y es algo que nosotros hemos defendido aquí, en esta casa, desde el primer día".

Preguntado por si considera que Llorca no ha hablado con algunos de sus consellers y por si estos no han captado exactamente la idea, Llanos ha deslizado que esta es "una consecuencia que se podría sacar", pero ha manifestado que entiende que el jefe del Consell "habla todos los días con sus consellers", aunque ha avisado: "Si los consellers han dicho lo que no está pactado, tendrá que volver a hablar con sus consellers". "Lo que está pactado es la prioridad nacional en las medidas y en las consecuencias que dentro de nuestras competencias se pueden aplicar", ha recalcado.

Sobre el recorte del 20% en las subvenciones a patronal y sindicatos, el síndic de Vox en Les Corts ha asegurado que está pactado con el PP y ha aclarado: "No es un 20% sobre la rebaja del 30%, que quede claro, es otro 20%. Ya fue en los anteriores presupuestos un 30% sobre la cantidad de partida principal y ahora es, sobre esa cantidad de partida principal, otro 20%, lo cual suma un 50%". "Se aplicará, las dos medidas se tienen que aplicar. Si no se aplican, pues repito, no habrá presupuesto", ha avisado al PP.

"ALGUNA ACADEMIA DE RECONOCIDO NOMBRE"

Llanos ha remarcado que su grupo dijo "desde el primer momento" que quería que los presupuestos "se ejecutaran al 100%", aunque ha reconocido que algunas medidas "no se podían porque ya había una serie de gastos, como en alguna academia de reconocido nombre, que ya se habían generado hasta mayo, en que se aprobaron esos presupuestos y, evidentemente, habría que cubrir esos gastos ya realizados". Pero ha garantizado que Vox va a "intentar que se apliquen las medidas que hemos pactado, porque para eso las pactamos".

Sobre el hecho de que la presidenta saliente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, afirmara hace unos días que no tiene constancia de los nuevos recortes presupuestarios a la institución normativa que Vox asegura haber acordado con el Consell en los presupuestos autonómicos para 2026, Llanos ha asegurado que él no tiene "que hablar" con Cantó y, de hecho, ha afirmado que no tiene "ningún interés" en hacerlo, "salvo para decirle adiós muy buenas".