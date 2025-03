Vox espera que el Consell presente "muy pronto" los presupuestos y que incluyan sus "señas" para poder apoyarlos

Reitera, sobre una posible moción de censura a Mazón, que no apoyarán "cualquier actividad que no sea 100% dirigida a la reconstrucción"

VALÈNCIA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha confiado en que el Consell presente "muy pronto" el proyecto de presupuestos de la Generalitat para 2025 y que incluya las "señas" de su partido para poder apoyarlo, dado que es la única forma de que salgan adelante ante la minoría parlamentaria del PP y la negativa del resto de la oposición (PSPV y Compromís) a votar a favor.

Así lo ha trasladado a preguntas de los periodistas sobre las negociaciones presupuestarias, después de que el Consell haya retrasado esta semana por tercera vez la aprobación del proyecto presupuestario sin todavía una fecha definida para hacerlo.

"Yo también lo esperaba y lo sigo esperando. Iban bien, creo que hablamos el lunes, que seguíamos negociando, y lo único que les puedo decir es que estamos en ello. Es decir, si va a haber presupuesto, los va a haber muy pronto, y yo confío en que los pueda haber y que se note, desde luego, lo que son las señas de Vox", ha expuesto.

Por tanto, Llanos ha garantizado que si Vox apoya los presupuestos "será porque se han destinado de forma fundamental a la reconstrucción, porque se ha eliminado el gasto superfluo, porque se han reducido drásticamente los impuestos innecesarios y porque se ha mirado hacia el beneficio de los ciudadanos, de los afectados por la dana y de toda la ciudadanía valenciana".

Ha defendido que tanto los afectados por la dana como el resto de valencianos "merecen los presupuestos cuanto antes", al tiempo que ha sostenido que si se aprueban en mayo en el pleno de Les Corts "sería tiempo suficiente para que se pudieran ejecutar".

Respecto al calendario parlamentario, que se debe modificar ante el nuevo retraso de los presupuestos, ha explicado que la próxima semana se definirá en junta de síndics. Además, se ha mostrado "seguro de que el PP presentará un calendario ordinario que luego podrá ser modificado o no si posteriormente llegaran los presupuestos". "Pero, desde luego, ya no esperamos más. El día 11, o un calendario u otro", ha recalcado.

Llanos también ha criticado que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, denuncie una paralización de la actividad parlamentaria cuando ha asegurado que fue él y su grupo "quienes solicitaron que se paralizara la actividad parlamentaria por las alertas de las lluvias de estos días"

Preguntado por la moción de censura que exige Baldoví contra el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana, ha reiterado que "para teatros, Compromís" y "para trabajar por la reconstrucción, Vox".

"Paralizar cualquier actividad que no sea 100% dirigida a la reconstrucción, no va a tener nuestro apoyo", ha vuelto a esgrimir.

"SI FEIJÓO Y ABASCAL PACTAN ALGO, LO SABRÁN ELLOS"

Cuestionado por si los líderes del PP y de Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, "algún tipo de apoyo a Mazón", ha replicado: "Si Abascal y Feijóo están pactando algo, lo sabrán Abascal y Feijóo".

Por otro lado, el síndic de Vox no ha querido valorar el hecho de que el PP estudie cambiar de lugar el congreso del Partido Popular Europeo (PPE) previsto en València los días 29 y 30 de abril, algo que los 'populares' achacan a la negativa de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a mover el pleno de esa semana.

"Lo que hagan los 'populares' europeos, salvo perjudicar al sector primario valenciano, no me importa en absoluto --ha zanjado--. Lo que tienen que hacer es abandonar el Pacto Verde, no estar siempre votando junto al Partido Socialista y a los Verdes contra nuestro sector primario".