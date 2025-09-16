Vox expulsa a la concejala de San Antonio de Benagéber por impulsar una moción de censura sin autorización

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de Vox en Valencia ha comunicado la expulsión de la concejala en San Antonio de Benagéber, María José Esteve, por haber promovido junto con el Partido Popular (PP) y la Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (AISAB), una moción de censura contra el equipo de gobierno del que forma parte sin haber consultado ni con el concejal y portavoz de la formación en el municipio, Salvador Barberá, ni con los órganos de dirección del partido "ni haber obtenido la autorización necesaria para actuar por su cuenta".

Según ha informado el partido en un comunicado, este comportamiento "rompe la disciplina y la lealtad institucional exigidas por Vox y afecta a la cohesión interna a nivel local y provincial". "La decisión de impulsar la moción de censura sin consenso contraviene las directrices del partido y ha generado una fractura en la organización y al gobierno local, del que Vox forma parte", añade la formación.

El Comité de Garantías de Vox ha acordado la apertura de expediente disciplinario a la edil "para garantizar la integridad de la organización y el compromiso de Vox con los intereses de los votantes en San Antonio de Benagéber".

La incoación de este expediente suspende a la concejal de los derechos como afiliada y la inhabilita para desempeñar cargo o función en el partido o en representación del mismo, "hasta que se cierre dicho expediente".

Según ha apuntado en el comunicado, Vox "mantiene una postura clara y firme ante alianzas oportunistas que busquen perturbar el equilibrio institucional en la provincia, así como no tradicional a los ciudadanos que han votado a Vox por sus ideas y principios".

Los cuatro concejales de Aisab; el que fuera alcalde por esta formación y actualmente en el PP, Enrique Santafosta; María José Esteve, y Enrique Celda, edil no adscrito que también figura en las listas 'populares' presentaron la pasada semana una moción de censura en San Antonio de Benagéber para desalojar de la alcaldía a Eva Tejedor, que concurrió a las elecciones por UCIN y era la única concejal por este partido, del que se desvinculó en julio.

Esteve, concejala de Juventud, Cultura y Fiestas, justificaba en una carta abierta la decisión de firmar la moción de censura contra el equipo de gobierno del que forma parte en que tenía "la convicción de que es el único camino para abrir una nueva etapa para que el Ayuntamiento vuelva a ser útil, activo y capaz de trabajar por el bienestar de todos" y subrayaba que su voluntad "no nace de la ambición personal, sino de la responsabilidad y del compromiso con mis vecinos".