Vox expulsa a los concejales del Ayuntamiento de València Badenas y Herrero, que pasan a no adscritos

Archivo - Imagen de archivo del edil en elAyuntamiento de València Juanma Badenas, expulsado de Vox - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha comunicado a los concejales del Ayuntamiento de València Juanma Badenas y Cecilia Herrero de la formación, según han confirmado fuentes del partido. De la expulsión se dará cuenta en el pleno municipal del próximo viernes, en el que la secretaria general dará cuenta de la condición de los dos ediles como no adscritos, según figura en el orden del día de la sesión.

El propio Badenas ha publicado un vídeo en redes sociales en el que asevera que deja de ser militante de Vox "por decisión del partido". "Finalmente ha sucedido", ha expuesto en una publicación en la que repasa su trayectoria. Fuentes de la formación han detallado a Europa Press que la expulsión es el resultado del expediente que le abrió el Comité de Garantías y que ha adoptado esta decisión.

Fuentes del equipo de gobierno local han señalado que el gobierno municipal "mantiene su compromiso con los valencianos y garantiza la continuidad y la estabilidad de la acción de gobierno" y como prueba afirman que el presupuesto del consistorio de 2027 se someterá a aprobación en el mismo pleno del 30 de octubre en el que se tomará conocimiento del pase de los dos ediles de Vox a concejales no adscritos.

Este cambio es consecuencia de su salida de la formación política Vox, que el partido comunicó a la Secretaría General del Pleno. Así lo establecen el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local, el artículo 134 de la Ley de Régimen Local de la Comunitat Valenciana y el artículo 32 del Reglamento Orgánico del Pleno, según las mismas fuentes.

DESPEDIDA

En el video, Badenas asegura, sobre su trayectoria, que "podría decirse que todo empezó aquí, en la calle Navarro Reverter de Valencia, en la antigua sede de Vox, en octubre de 2018. Pero no es verdad, porque desde que era adolescente siempre me ha interesado la política". Fruto de ello, continúa, "son los libros y artículos que he publicado durante bastantes años relacionados con una manera de pensar que me une a muchos españoles".

El edil asegura que "nunca" olvidará cuando el jefe provincial de Vox Valencia entonces --el 10 de febrero de 2023--, Ignacio Gil Lázaro, le preguntó "si quería tirarme a la piscina": "Le respondí que sí, sin saber exactamente a qué piscina era. Pocos días después, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox me nombró oficialmente candidato al Alcaldía de Valencia".

Según comenta, esta decisión "cambió" su vida "más de lo que podía imaginar". "Dejé de ser simplemente yo mismo para convertirme en un símbolo para muchos. La campaña electoral fue emocionante. Tuve oportunidad de compartir mítines con figuras muy relevantes del partido entonces", señala Badenas y cita nombres como Iván Espinosa de los Monteros, Santiago Abascal, Jorge Buxadé, José María Ortega Lara y Juan Carlos Girauta.

Admite también haber conocido "a cientos de personas desinteresadas, dispuestas a dar todo lo que está en su mano por el bien de España". Algunas "tan excelentes" como Juan García Gallardo y Javier Teira.

"He participado en programas de radio y televisión defendiendo mis ideas. Y por decir lo que pienso, incluso he sufrido persecución judicial por delito de odio, que en realidad es un delito contra la libertad de expresión", subraya Badenas.

El concejal afirma también ser el "primer cargo público" en "ir a ayudar" a las zonas inundadas por la dana, al mismo tiempo que considera haber contribuido "a defender causas justas, como la salida de Peter Lim del Valencia Club de Fútbol". "Todo ello ha tenido un coste personal muy alto. Incluso he recibido amenazas en mi propio domicilio, injurias y calumnias, aunque todo ello lo doy por bien empleado", incide Badenas.

Igualmente, subraya que los partidos son "un instrumento" y agrega: "Nadie ha nacido en un partido político. Aunque hay algunos que parece que sí". Por ello, "voy a seguir siendo coherente con mis ideas y mis principios". "Dentro y fuera de las instituciones. Como lo hice antes y lo seguiré haciendo en adelante. Siempre quedan muchas cosas buenas e interesantes por hacer". Ars longa, vita brevis --El arte es largo, la vida es breve--. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí", concluye.

SEGUNDA VEZ

El equipo de gobierno municipal en el Ayuntamiento de València está formado a partir del pacto suscrito entre PP y Vox en octubre de 2023 por los 13 representantes 'populares y, hasta ahora, por cuatro concejales de Vox, de los que dos --Badenas y Herrero-- pasan con la expulsión al grupo de no adscritos.

No es la primera vez que se produce esta situación ya que con anterioridad los dos ediles habían sido expulsados por Vox y vueltos a readmitir. Esa readmisión fue en abril de 2025. En la primera etapa de gobierno Badenas fue portavoz de Vox, segundo teniente de alcalde y edil de Empleo y Parques y Jardines, mientras que tras ese periodo pasó a encargarse de la delegación de Patrimonio. Cecilia Herrero, por su parte, está al frente de Responsabilidad Patrimonial en esta segunda etapa.

Juanma Badenas anunció en marzo de 2025 su decisión de dejar Vox después de que a principios de marzo se conociera que este partido había acordado inhabilitarlo para el desempeño de cargo o función en esta formación política o en su representación y la suspensión cautelar de sus derechos como afiliado mientras se resolvía el expediente disciplinario abierto para investigar la adjudicación de unos contratos.

Cecilia Herrero también justificó su baja de Vox entonces por "falta de apoyo" de la formación en procesos judiciales que le afectaban. Posteriormente, el partido los readmitió y Catalá remodeló su ejecutivo recuperando a los dos ediles.

Badenas está pendiente de declarar como investigado el próximo 14 de enero ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València Plaza nº 1 a raíz de la denuncia que interpuso contra él el Sindicat d'Estudiants por "allanar" su sede.

Por su parte, un juzgado de València abrió juicio oral en mayo a Herrero por un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, conocido como delito de odio, por unos tuits escritos entre 2020 y 2024.