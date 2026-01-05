Vox pide eliminar las "cargas burocráticas" que afectan al juguete valenciano para garantizar "igualdad de condiciones"

Archivo - Una niña abre sus regalos de Navidad, a 25 de diciembre de 2024, en Valencia - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado una proposición no de ley (PNL) en Les Corts en la que exige al Consell que revise y elimine las "cargas burocráticas" que afectan al sector del juguete e insta al gobierno valenciano a fomentar la producción local mediante incentivos que premien a las empresas valencianas frente a la "competencia desleal" de terceros países "que no cumplen con las normativas que sí les imponen a nuestras industrias".

La iniciativa que firman los diputados Jesús Albiol, Julia Llopis y David Muñoz reclama también que el Consell impulse una campaña de promoción del juguete valenciano "reivindicando la calidad del mismo" y que potencie "el comercio local y el producto nacional" mediante campañas de promoción para poner en valor "la calidad de nuestros productos frente a los ofrecidos por grandes plataformas extranjeras de comercio online, que no atienden las regulaciones ni a los requisitos de seguridad que sí cumplen nuestros comerciantes".

Por otro lado, exige al Gobierno de España que elimine "las tasas, impuestos y obligaciones fiscales estatales" derivadas de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, "que graven al sector del juguete, así como a otros sectores industriales", y a derogar "todas las tasas e impuestos medioambientales que perjudiquen al crecimiento de la industria española".

Además, plantea aumentar los controles y el seguimiento de las grandes plataformas de venta online "para evitar posibles fraudes, sobre todo los relacionados con publicidad engañosa y descuentos fraudulentos, así como la venta de productos que no cumplen con la legislación vigente".

Y exige a las instituciones europeas "la recuperación y aplicación del principio de preferencia comunitaria como principio jurídico de alcance general y absoluto en todos aquellos acuerdos comerciales que nos afecten, así como medidas para combatir la competencia desleal de productos de terceros países".

"IMPACTO MUY NEGATIVO"

El diputado de Vox en Les Corts Jesús Albiol, en un comunicado, ha resaltado que la Comunitat Valenciana concentra "una parte muy significativa de la industria juguetera española", concretamente casi el 35 por ciento de las empresas fabricantes españolas "se ubican en nuestra región, concentradas en las comarcas de la Hoya de Castalla, Onil e Ibi (Alicante)".

Sin embargo, ha lamentado que este sector "se enfrenta a una gran presión fiscal y administrativa derivada de las normativas medioambientales vigentes, vinculadas al Pacto Verde Europeo y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)" y ha advertido de que "todas estas regulaciones abusivas tienen un impacto muy negativo no solo en el sector del juguete valenciano, sino en todo nuestro tejido productivo".

"A todo esto debemos sumarle la alarmante competencia desleal de países extracomunitarios que no cumplen con los mínimos estándares de seguridad y calidad que deben cumplir nuestros productores", ha alertado Albiol, al tiempo que ha incidido en que el propio sector del juguete valenciano "lleva tiempo denunciando la proliferación de productos que no cumplen con los requisitos mínimos de seguridad, muchos de los cuales son colocados en el mercado mediante plataformas extranjeras de venta online".

"Esta competencia desleal, que está inundado el mercado con juguetes a precios bajos, supone un peligro para nuestros niños, ya que en ocasiones contienen materiales tóxicos, son altamente inflamables o carecen de certificaciones esenciales de calidad", ha sostenido el parlamentario.