Vox pide endurecer sanciones por okupación y desarrollar la prioridad nacional en vivienda y políticas sociales

Archivo - El presidente de Vox Valencia, José María Llanos (d), durante un pleno, en Les Corts Valencianes, a 22 de julio de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox pide, en sus propuestas de resolución del Debate de Política General, endurecer sanciones contra la okupación y desarrollar el concepto de la prioridad nacional en ámbitos como el acceso a la vivienda y las políticas sociales, así como otras ya clásicas reivindicaciones como la derogación de las políticas vinculadas al Pacto Verde Europeo o la Agenda 2030 y la lucha contra la inmigración ilegal.

Así lo recogen las iniciativas registradas por la formación este lunes en Les Corts, el día en que el síndic de Vox, José Mª Llanos, reivindicó la "estabilidad y responsabilidad" que su grupo ha aportado a la Comunitat Valenciana con sus acuerdos con el PP, pero matizó que el programa de su partido va "más allá" y afeó al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que en su discurso no mencionara el principio de prioridad nacional que reivindican los de Santiago Abascal.

Respecto a vivienda, Vox llama a "hacer efectiva" la aplicación del principio de prioridad nacional para procurar la "asignación prioritaria de los recursos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable". También pide a la Generalitat que solucione la crisis habitacional y para ello aboga por colaborar con los municipios para liberalizar suelo, "simplificar la normativa urbanística y aumentar la oferta de vivienda disponible", así como establecer "mecanismos de colaboración público-privada".

En esta línea, apuesta por establecer un sistema de "prioridad y baremación" para las adjudicaciones de viviendas de protección pública que introduzca criterios de "arraigo real y prolongado, escolarización, cotización o actividad laboral".

Además, plantea la creación de un Servicio Valenciano de Control del Fraude Padronal y la Sobreocupación para coordinar administraciones, unificar protocolos, detectar posibles irregularidades y promover actuaciones de inspección "cuando existan indicios de fraude". Para facilitar el acceso a la vivienda, la formación apuesta por "consolidar y profundizar" la reducción de la presión fiscal autonómica y por favorecer "la propiedad frente a la precariedad".

En materia de medio ambiente, territorio y agua, Vox defiende promover la caza, aprobar una ley de pesca para proteger a los pescadores de l'Albufera, derogar las normas derivadas del Pacto Verde Europeo, ampliar las labores de limpieza de los montes, incentivar actividades agrícolas, estudiar un plan de desbroce en áreas forestales y fomentar el aprovechamiento de la biomasa.

Asimismo, propone desarrollar parques inundables en zonas de riesgo ante posibles riadas, actualizar el Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones de la Generalitat, "estableciendo las medidas necesarias de adaptación ante fenómenos extremos", acabar las obras pendientes tras la dana y exigir al Gobierno que garantice el trasvase Tajo-Segura "en los términos necesarios".

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Respecto a la educación, la formación reclama garantizar la "libertad educativa y el derecho de los padres a educar a sus hijos", así como la "neutralidad ideológica" en las aulas para evitar "prácticas de adoctrinamiento", reforzar las competencias de Lengua, Matemáticas, Ciencias, Historia, Geografía, Filosofía y Literatura y eliminar los contenidos "de carácter ideológico o doctrinal".

Paralelamente, aboga por reforzar la Inspección educativa, impulsar el canal de denuncias y reclamaciones y publicar anualmente un informe sobre estas actuaciones. También pide modificar el Plan Convive, reforzar programas ante el acoso escolar, garantizar asistencia al profesorado víctima de agresiones o amenazas y acabar las obras del Plan Edificant.

En sanidad, Vox plantea actualizar la Estrategia contra el Cáncer, "desburocratizar" la Atención Primaria, reforzar inversiones y los CICU, implementar "definitivamente" la jornada de 35 horas, priorizar la salud mental y estudiar la viabilidad económica y sanitaria del tercer hospital de Alicante. Al mismo tiempo, insta al Gobierno a crear una tarjeta sanitaria única, dotación presupuestaria para la Ley ELA y eliminar "gasto superfluo e ideológico", entre otras cosas.

INMIGRACIÓN, EMERGENCIAS Y JUSTICIA

En cuanto a inmigración, el partido pide realizar un estudio de las "nuevas realidades delincuenciales", prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, fomentar la reagrupación familiar en países de origen, reintegrar menores, realizar pruebas para determinar la edad de los tutelados, rechazar "políticas de efecto llamada", reafirmar que Ceuta y Melilla "son irrevocablemente España", condenar la "invasión" de Marruecos y la actuación del Gobierno de España y no subvencionar ONG que promuevan la inmigración ilegal.

Respecto a emergencias y justicia, Vox exige incorporar formación a los centros educativos y protocolos para mayores y dependientes, homogeneizar protocolos entre cuerpos de seguridad, mejorar la coordinación entre Aemet, la CHJ y Protección Civil, acelerar obras hidráulicas pendientes, revisar planes de emergencia, realizar simulacros periódicos y crear nuevas unidades judiciales.

INDUSTRIA, FISCALIDAD Y SECTOR PRIMARIO

En industria, la formación llama a revisar la "carga burocrática" que soportan las empresas, extender la aplicación del silencio administrativo positivo, revisar las declaraciones de interés comunitario, reforzar el apoyo a la inversión productiva y la innovación industrial, favorecer el relevo generacional e impulsar la participación de empresas valencianas en cadenas de valor estratégicas nacionales y europeas. También pide impulsar campañas de promoción del consumo de productos locales y de proximidad, crear incentivos específicos para pequeños comercios, medidas para reducir el absentismo laboral injustificado y un nuevo Plan Valenciano de Turismo.

Sobre fiscalidad y economía, Vox plantea simplificar los tramos del IRPF autonómico, continuar la reducción de la presión fiscal, favorecer la iniciativa privada, "eliminar duplicidades, reducir el gasto político y racionalizar el sector público instrumental" de la Generalitat, suprimir la obligación de solicitar cita previa para ser atendido por la Administración, rebajar cargas administrativas e impulsar la modernización del sector público.

Finalmente, sobre sector primario, la formación reivindica la defensa de la agricultura, la ganadería y la pesca, reforzar los incentivos fiscales para el mismo e impulsar nuevas medidas de simplificación, prestar especial atención a las plagas, reforzar la vigilancia y control de las enfermedades de la cabaña ganadera, mejorar los regadíos, reforzar el apoyo a la industria agroalimentaria, apoyar la modernización de la flota pesquera, impulsar la apicultura, garantizar la seguridad hídrica y el Tajo-Segura, promover un Plan Nacional del Agua, rechazar el acuerdo UE-Mercosur, proteger la producción española frente a terceros países o incrementar los medios del equipo Roca de la Guardia Civil para combatir robos en el campo.