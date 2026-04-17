Vox presenta una veintena de enmiendas para una mayor simplificación administrativa y eliminar "trámites burocráticos"

Archivo - El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ofrece declaraciones a los medios - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox en Les Corts ha presentado un total de 18 enmiendas al proyecto de ley de medidas frente a la hiperregulación, la agilización de procedimientos y la garantía de la unidad de mercado --el llamado plan Simplifica 2-- en la línea de conseguir una mayor simplificación administrativa, eliminar "trámites burocráticos" en la Comunitat y suprimir carga administrativa en empresas, comercios, colegios profesionales, autónomos, Fuerzas de Seguridad del Estado, sanidad y servicios sociales.

Entre las iniciativas, la formación liderada por Santiago Abascal plantea que se puedan abrir comercios en todos los municipios de la región de forma "más rápida" al eliminar trámites burocráticos con el objetivo de incentivar nuevas aperturas de negocios.

Por otro lado, apuesta por una mayor unidad de mercado y para ello propone que se impida solicitar requisitos adicionales a empresas o a profesionales "que ya cumplen en otra parte de España", tales como autorizaciones, titulaciones o exigencias técnicas.

Otra enmienda establece que los ayuntamientos deban revisar en un máximo de un año las declaraciones responsables, que son documentos oficiales presentados por ciudadanos o empresas para poder iniciar obras menores o actividades comerciales.

Seguidamente, se obliga a que la Generalitat diseñe las normas "pensando en no poner trabas" a empresas o profesionales de otras comunidades, para favorecer así la unidad de mercado. Además, se establece la obligación de revisar cada año dicha normativa y eliminar aquellos requisitos que sean "más restrictivos" que en otras CCAA.

REVISIONES DE GRÚAS Y NORMAS EN EMPRESAS

También se derogan dos decretos del Consell que establecen como punto obligatorio que las grúas deban presentar un libro en el que indiquen las revisiones, mantenimientos e inspecciones oficiales. Vox considera este hecho un trámite "innecesario e injustificado" que genera "mayores cargas administrativas", por lo que cree que debe ser eliminado para "simplificar y mejorar la calidad del servicio".

Otra de las enmiendas presentadas por la formación aborda la realización de los informes para elaborar normas en las empresas y negocios de menos de 10 trabajadores y plantea tener en cuenta su impacto social y económico. Así, propone valorar "cada caso en concreto" para conocer si una empresa "debe cumplir o no" con las obligaciones recogidas en la norma. Además, señala que las notificaciones se deberán recibir en días y horas hábiles, para facilitar "el conocimiento efectivo" de las personas interesadas.

MILITARES, SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES

En otro orden de asuntos, el partido de Abascal plantea establecer una reserva de plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de la Policía Local.

Por otro lado, en materia de sanidad y servicios sociales, Vox quiere reforzar el derecho a una historia social única y para ello apuesta por establecer un marco jurídico que permita la "comunicación bidireccional" de datos personales entre el Sistema Valenciano de Salud y el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El objetivo es que ambos puedan acceder a la historia del mismo paciente para garantizar "una atención integral y centrada en la persona".

También pide modificar la ley por la que se regula la Iniciativa Legislativa Popular ante Les Corts y propone incorporar como requisitos para ejercer esta iniciativa tener la nacionalidad española y formar parte del censo electoral o ser ciudadano de los estados miembros de la UE o de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza.

En otro punto, la formación pretende reducir los trámites, las autorizaciones y la intervención administrativa en las instalaciones eléctricas. Finalmente, apuesta por modificar la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, para agilizar los procedimientos de verificación de los requisitos para facilitar la vida al comercio. Con todas estas enmiendas, Vox defiende que cumple "una vez más" con su programa electoral.