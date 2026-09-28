Vox reivindica "estabilidad" pero pide a Llorca ir "más allá" y le afea no haber mencionado la prioridad nacional

El presidente de Vox Valencia, José María Llanos, durante el Debate de Política General de la Comunitat Valenciana, en les Corts Valencianes, a 28 de septiembre de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El síndic de Vox en Les Corts, José Mª Llanos, ha reivindicado la "estabilidad y responsabilidad" que su grupo ha aportado a la Comunitat Valenciana con sus acuerdos con el PP, pero ha matizado que el programa de su partido va "más allá" y ha afeado al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, que en su discurso en el Debate de Política General no haya mencionado el principio de prioridad nacional que reivindican los de Santiago Abascal.

También ha celebrado que los presupuestos de 2026 incorporen las "propuestas y exigencias" de su grupo, pero ha avisado de que el hecho de que estas sean asumidas "no significa que el proyecto" del partido para la Comunitat se "agote". "El programa de Vox va más allá", ha reivindicado, y ha deslizado que, en caso de depender "exclusivamente" de él, "habríamos incorporado muchas más medidas y profundizado en muchas de las ya acordadas".

De este modo lo ha expuesto Llanos en su intervención durante la tarde de este lunes, en el Debate de Política General, en la que ha cargado contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su política migratoria, en materia de vivienda o de economía y ha urgido un "cambio radical de las políticas de adoctrinamiento, clientelismo, corrupción, malgasto, e incompetencia a nivel estatal".

El síndic de Vox ha defendido que, con los acuerdos de su formación con el PP, se ha conseguido un "principio de desahogo" frente al "estrangulamiento social, económico y moral" del Botànic, pero ha lamentado que, "por más que se deriven competencias a las comunidades autónomas, los males de España nos afectan a todos" y más todavía con el sistema "fallido y fracasado" de las autonomías. "Nos están llevando al abismo", ha sostenido.

"LAS COSAS ESTÁN MUCHO MEJOR"

Frente a ello, ha sacado pecho de que Vox ha aportado "sentido común, serenidad, compromiso, estabilidad y responsabilidad" y ha asegurado que en la Comunitat ahora "las cosas están mucho mejor que con el PSOE y sus socios acomplejados de Compromís". Y ha insistido en que su grupo ha alcanzado acuerdos con el PP por "seriedad, responsabilidad y firme voluntad de luchar por el mejor bienestar de los valencianos". "Estamos convencidos de que ha sido lo mejor que podíamos hacer", ha argumentado.

Además, ha valorado que estos pactos han permitido que los valencianos estén "más seguros" con iniciativas como la Oficina de Arraigo y Retorno. "Se ha creado para el retorno, no para otra cosa, que le he visto un poco confundido", ha avisado a Llorca.

VIVIENDA, FISCALIDAD, ECONOMÍA Y CAMPO

En materia de vivienda, Llanos ha resaltado los "pasos importantes" como la incorporación "por primera vez en una ley presupuestaria" de la prioridad nacional y el impulso de avales para jóvenes. "Menos burocracia, menos impuestos y más facilidades para invertir", ha resumido, al tiempo que ha abogado por seguir impulsando la simplificación administrativa, la reducción de cargas, la agilización de procedimientos y la "eliminación de duplicidades".

Llanos ha exigido aplicar la prioridad nacional, el aumento de la oferta, la reducción de impuestos y la protección de la propiedad. "Los recursos son limitados y hay que atender prioritariamente a quienes acrediten un arraigo real, duradero, con acumulado histórico y verificable", ha argumentado. También ha defendido la necesidad de liberalizar suelo, simplificar la normativa urbanística y acelerar licencias y ha avisado: "Ya llegamos tarde".

Asimismo, ha propuesto la reducción de los impuestos autonómicos vinculados a la compra de vivienda habitual, reforzar las deducciones en el IRPF y crear avales para jóvenes que tienen que pagar una hipoteca, a la vez que ha exigido derogar la Ley de Vivienda estatal para sustituirla por una que aumente la oferta y garantice la seguridad jurídica.

Respecto a la fiscalidad, ha defendido que es "posible bajar impuestos y mantener los servicios públicos y las políticas sociales y asistenciales" frente a "las mentiras de la izquierda". "Solo hace falta gestionar mejor los recursos públicos y eliminar clientelismos y organismos superfluos", ha concretado.

En materia de economía y campo, ha valorado el papel de Vox para mejorar la capacidad de la red eléctrica y ha avisado de que sin energía "no hay industria, y sin industria no hay suficientes empleos productivos". En agricultura, ha abogado por facilitar la agrupación de explotaciones, la reducción de costes, la mecanización y la tecnología, así como el acceso a la tierra y un "verdadero" apoyo para la incorporación de jóvenes al campo. "La agricultura ha de volver a ser viable, rentable y atractiva", ha subrayado.

EDUCACIÓN

Respecto a la educación, José Mª Llanos ha llamado a "trabajar en el presente" con medidas como la Ley de Libertad Educativa, "que devuelve la capacidad de decisión a las familias y deja atrás la ideología, el sectarismo y el control del pensamiento por parte de la izquierda, reduciéndolo a un simple mal sueño del pasado".

También ha defendido que los inspectores educativos ahora "velarán por la calidad educativa, la neutralidad ideológica y lingüística de los centros y la protección de alumnos y profesores" frente a "cualquier intento de imposición", ha valorado que las familias tendrán "un procedimiento de denuncia directa y podrán obtener una respuesta ágil y adecuada" ante "un incumplimiento de la calidad, la neutralidad y la protección de los alumnos" y ha exigido "eliminar contenidos ideológicos e ideologizantes".

Ha reivindicado "la libertad para las familias, la excelencia académica y la neutralidad ideológica en las aulas", así como "el derecho a elegir centro, lengua y modelo educativos y una información previa a los padres sobre las actividades y materiales utilizados".

Respecto a la inmigración, ha apostado por ir "más allá" en la lucha contra la ilegal y ha prometido que, si Vox tiene "plena capacidad de gobierno", impulsará una política de remigración, "reformando la legislación para expulsar a los extranjeros que se encuentran ilegalmente en España y a los que, teniendo residencia legal, cometan delitos, así como a los que vienen a vivir del esfuerzo de los españoles, sin colaborar e imponiendo costumbres muy alejadas de nuestra civilización y de los derechos humanos".