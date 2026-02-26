Las VTC protestan en las calles de València para advertir que su prohibición urbana "abocaría a perder miles de empleos"

Marcha de VTC por València - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación del sector de las VTC ha recorrido este jueves las calles de València para advertir de que la prohibición urbana de su actividad, que temen que recoja el nuevo decreto sobre movilidad que prepara el Consell, "abocaría a que miles de empleos se perderían en la Comunitat Valenciana y cientos de empresas tendrían que desaparecer", con lo que se perdería un servicio "imprescindible" para la ciudadanía.

La marcha lenta, convocada por el Sindicato Libre de Transporte (SLT), con el apoyo de UNAUTO VTC, MOVVA y FENEVAL - VTC, ha salido en dos columnas a las 08.00 horas desde la Pista de Silla y a las 08.30 horas desde Cortes Valencianas. Ambas columnas se han encontrado en la calle Guillem de Castro, a la altura de la Parroquia de Santa Catalina y San Agustín.

Posteriormente, el recorrido ha seguido por las calles Guillem de Castro, Blanqueries, Conde de Trenor, Pintor López, General Palanca, Porta de la Mar, Colón, Xàtiva, Àngel Guimerà, Linares y Cid, para finalizar en 9 d'Octubre, ante la Conselleria de Infraestructuras y Territorio.

El secretario de Organización de SLT, José María Cazallas, ha explicado en declaraciones a los medios que el sector se moviliza porque ha tenido "conocimiento por una vía no formal de que mañana viernes el gobierno de la Generalitat iba a sacar un decreto ley vía urgente por el que no permite hacer transporte urbano a los vehículos VTC" dentro de la Comunitat Valenciana.

Esta prohibición, ha afirmado, supondría la pérdida de 5.000 puestos de trabajo, puesto que el 80% de la actividad de las VTC es urbana, sobre todo en las ciudades de València y Alicante, ha advertido. "Lo único que pedimos es que nos dejen seguir trabajando", ha señalado.

"NO SABEMOS A QUÉ ATENERNOS"

Así, ha lamentado que las VTC no disponen de información y han solicitado una reunión con la Conselleria, pero no han recibido respuesta. "No sabemos a qué atenernos puesto que nadie se ha dirigido a nosotros para decirnos qué es lo que va a pasar", ha reprochado.

Cazallas ha pedido una regulación que "ponga unas reglas del juego para todos", como ha sucedido en Madrid o en Andalucía. "El transporte en VTC es un agente de la movilidad que ha generado mucha más demanda de servicios y que se ha demostrado que funciona en otras grandes ciudades, como Madrid, Sevilla y Málaga, y como se demuestra que funciona en València, donde no se le está quitando trabajo a nadie, sino al revés, se está fomentando más la movilidad en las ciudades a través de otros medios de transporte alternativos como es la VTC", ha defendido.

El presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana MOVVA, Ricardo González, ha señalado que hay 1.800 licencias de VTC en la Comunitat Valenciana, todas urbanas, y que si el nuevo decreto limita el servicio urbano de licencias VTC "abocaría a que miles de empleos se perderían en la Comunitat Valenciana y cientos de empresas tendrían que desaparecer, con un coste aproximado de más de 200 millones de euros".

"NO HAY INTRUSISMO NINGUNO"

González ha subrayado que "existe la convivencia actualmente" y "no hay ningún taxista que pueda decir que no tiene suficientes ingresos para vivir, ninguna VTC que tenga el mismo problema".

Respecto a las acusaciones de intrusismo desde el sector del taxi, ha defendido que las licencias de VTC "son legales". "Se ha ganado judicialmente, tenemos un decreto que las rige y tenemos una normativa, unos controles de transportes, no hay intrusismo ninguno", ha remarcado, antes de lamentar que el diálogo con la Generalitat está "en punto muerto".

Por su parte, el presidente ejecutivo nacional de la patronal Unauto VTC, José Manuel Verzal, ha reivindicado "negociar una legislación a través de un proyecto de ley o un decreto de ley que permita seguir realizando servicios urbanos en toda la Comunitat Valenciana".

"Somos un sector imprescindible para que el ciudadano pueda elegir en cada momento su modelo de movilidad y somos un sector que, lógicamente, además, estamos de cara a esta legislación ya avalado previamente por el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que sí que ha dictaminado que somos ya servicios urbanos. Se está poniendo en tela de juicio algo que un alto tribunal ya avala", ha manifestado.