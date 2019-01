La Vuelta al Mundo a Vela partirá desde Alicante en 2021 tras aprobar el Consell la novación al contrato

Publicado 28/12/2018 16:18:46 CET

El riesgo asumido por la Generalitat se reducirá de los actuales 22 millones a 9,5 millones por edición

ALICANTE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Vuelta al Mundo de Vela continuará partiendo desde Alicante en 2021 después de que el pleno del Consell haya aprobado la firma de una novación al contrato para la celebración de las dos próximas ediciones de esta regata, --que pasarán a tener carácter cuatrienal-- con el que el riesgo asumido por la Generalitat se reducirá de los actuales 22 millones a 9,5 millones de euros por edición.

Así, el Consell ha aprobado este viernes la firma de una novación al contrato suscrito en 2016 entre la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana SAU (SPTCV) y Volvo Ocean Race SLU para celebrar las dos próximas ediciones de la prueba, según ha informado la Generalitat.

Esta modificación del contrato garantiza la continuidad de Alicante como puerto de salida, con una "elevada repercusión económica y turística", tras la venta de los derechos de la regata por parte de Volvo Ocean Race, lo que ha permitido obtener nuevas condiciones "ventajosas" para la Generalitat.

Volvo Ocean Race solicitó una novación al acuerdo tras haber vendido en 2018 los derechos del evento a Atlant Ocean Racing Spain SLU, por lo que la SPTCV ha podido "renegociar" aspectos del acuerdo que suponen una "importante mejora económica" para la Generalitat.

De esta forma, el riesgo asumido por la Generalitat que deriva de la celebración de este evento en Alicante se reducirá de los actuales 22 millones a 9,5 millones de euros por edición, fruto de la eliminación del compromiso por parte de la SPTCV de contar en todas las ediciones de la regata con una embarcación española.

El antiguo contrato obligaba a Proyectos Temáticos a financiar, teniendo en cuenta tanto el barco como la tripulación y los gastos que conllevaba, hasta 12,5 millones por edición si los patrocinios no cubrían los gastos, por lo que supone una reducción del riesgo de 25 millones de euros.

EVENTO CUATRIENAL

La sustitución de la posición contractual de Volvo Ocean Race SLU por Atlant Ocean Racing Spain SLU conllevará el cambio de denominación de la regata, que ahora pasa a llamarse 'The Ocean Race' mientras que las nuevas condiciones modifican las fechas inicialmente previstas para la celebración de las dos próximas ediciones de esta regata.

Las ediciones pasarán a tener carácter cuatrienal en vez de trienal. Así, la 14ª edición, que se iba a celebrar en 2020/2021, pasará a celebrarse en 2021/2022; y la 15ª edición, prevista para 2023/2024, se pospone hasta 2025/2026.

Este nuevo escenario ha conllevado también la modificación del calendario de pagos previsto en el contrato suscrito entre la SPTCV y Volvo Ocean Race en 2016, que ahora, una vez suscrita la novación a este contrato, se adaptará a las nuevas fechas de la regata.

UMBRAL MÍNIMO DE RETORNO

Por otra parte, el canon que debe abonar la SPTCV, aunque se mantiene en 6,5 millones para la 14 edición y se incrementa a 7 millones de euros en la 15, no se actualizará de acuerdo al IPC y "queda condicionado al impacto o retorno obtenido del evento, basándose en el mayor riesgo que supone para la regata el cambiar de organizador". Así, si no se alcanza un umbral mínimo de retorno, "no se abonará".

Otro de los términos negociados por la SPTCV y que supone un "importante cambio" en las condiciones fijadas en el convenio inicial es que la Generalitat deja de figurar como avalista del evento y que el aval, asumido ahora en su totalidad por Proyectos Temáticos, se reduce de 9 millones a 7 millones, cuando en la edición de 2014 era de 10 millones de euros.

Asimismo, han destacado que el contrato suscrito en 2016 ya supuso una mejora de las condiciones económicas respecto a las ediciones anteriores, por lo que el ahorro total de costes alcanzado por el actual Consell es "todavía superior".