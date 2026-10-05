William Parker y David Murray actúan en el XV Festival de Jazz Contemporáneo del Jimmy Glass

William Parker - JIMMY GLASS

VALÈNCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El club de jazz urbano Jimmy Glass de València celebra entre el 7 de octubre y el 30 de noviembre su XV Festival de Jazz Contemporáneo, que reúne en los nueve conciertos de su sección oficial a estrellas como la figura de vanguardia William Parker (30 de noviembre), el legendario David Murray (15 de noviembre) o el contemporáneo Greg Osby con Florian Arbenz (7 de octubre).

La programación incluye a músicos de primera línea como Jim Snidero (14 de octubre), Jure Pukl (21 de octubre), Kirk MacDonald (11 de octubre), Tommy Smith (18 de noviembre) y Román Filiú con Alex Conde (24 de noviembre), avanza la sala valenciana.

Como en anteriores ocasiones(Zappa I y II, Black saint, Bobby Hutcherson, Don Ellis), el festival estrena una producción propia dirigida por el gran saxofonista Perico Sambeat y compuesta por otros relevantes músicos valencianos. En esta edición se lleva la música del icónico grupo de rock progresivo de los 60 y 70 Traffic al jazz con toda la solvencia de Sambeat.

Con motivo del 35 aniversario del club, el Jimmy Glass celebra un concierto especial el 23 de octubre, también dirigido por Sambeat con músicos veteranos y jóvenes figuras del jazz valenciano.

Este concierto forma parte de la sección Weekend of Festival, que en esta edición se caracteriza por una notable presencia de músicos internacionales como Luis Nacht, Lorenzo Bellini o Matteo Pastorino, y también de artistas nacionales como Viktorija Pilatovic, Joan Soler, Dani Torres, SongAh Chae, Jat, Chipi Chacón, Órbita, Alfie Copovi, Baptiste Bailly o Brut & Nature, entre muchos otros.

El festival cuenta con el patrocinio de la asociación Gente del Jimmy Glass y de Estrella Galicia.