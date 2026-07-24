Xàtiva pide al Consell paralizar "de forma inmediata" la compra de los terrenos para los nuevos juzgados

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VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva (Valencia) ha presentado un nuevo escrito ante la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública en el que solicita que se paralice "de forma inmediata" cualquier actuación dirigida a la adquisición de una nueva parcela para construir la futura sede judicial de la ciudad y que se resuelva el requerimiento previo presentado por el consistorio contra la reversión del Real Monasterio de Santa Clara.

El escrito recuerda que la Dirección General de Patrimonio acordó el pasado 6 de julio la suspensión cautelar de la reversión de Santa Clara, pero denuncia que esta decisión queda vacía de contenido si, paralelamente, la Generalitat continúa impulsando la compra de un solar para ubicar los nuevos juzgados.

Según argumenta el consistorio, esta actuación "contradice los compromisos adquiridos por la propia administración autonómica, vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y respeto a los actos propios, y evidencia la voluntad de abandonar definitivamente el proyecto previsto para el conjunto patrimonial de Santa Clara".

El Ayuntamiento insiste en que el Real Monasterio de Santa Clara fue cedido a la Generalitat "precisamente para convertirse en la futura sede judicial de Xàtiva y defiende que su idoneidad ya quedó acreditada en todos los expedientes administrativos que justificaron dicha cesión".

El alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha remarcado, a través de un comunicado, que "es un error histórico que no se lleven a cabo las obras de los nuevos juzgados en Santa Clara y que, por el contrario, se quiera comprar un solar en el polígono por 2,6 millones de euros".

"Por ello hemos presentado un recurso ante la Conselleria y hemos solicitado que se paralice de forma inmediata la adquisición de estos terrenos", enfatiza.

Cerdà ha anunciado también que el consistorio agotará "todas las vías legales para impedir esta operación". "Si finalmente la respuesta de la Conselleria es negativa, iremos donde haga falta, al contencioso, por supuesto, contra esta decisión, porque no podemos consentirlo".

En la misma línea, el primer edil ha aseverado: "Denunciaremos una decisión que no tiene otra justificación que las manías del Partido Popular o, peor aún, la voluntad de facilitar a algún amigo o conocido la compraventa de estos terrenos, algo que suele ser una práctica habitual cuando el PP gobierna la Generalitat".

Con este nuevo escrito, el consistorio solicita que la Generalitat deje sin efecto cualquier procedimiento relacionado con la compra de los terrenos, anule definitivamente la reversión de Santa Clara y retome las actuaciones necesarias para que el conjunto patrimonial acoja la nueva sede judicial, tal y como se acordó inicialmente entre ambas administraciones.