Xàtiva refuerza la presencia policial y revisa el alumbrado público en Bixquert ante las denuncias de robos

VALÈNCIA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Xàtiva ha puesto en marcha un dispositivo especial de vigilancia y control en la zona de Bixquert, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y la coordinación con otros cuerpos de seguridad, como la Guardia Civil, ante las denuncias de robos en la zona por parte de la asociación vecinal.

Esta medida se enmarca dentro de las actuaciones impulsadas por la Policía Local para "dar respuesta a las inquietudes vecinales e incrementar la presencia policial en los principales puntos del diseminado", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

En este contexto, miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos de Bixquert se han reunido esta semana con el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, la teniente de alcalde, Amor Amorós, y la concejala de Seguridad Ciudadana, Xelo Angulo, con presencia de mandos de la Guardia Civil y la Policía Local.

Con el dispositivo especial, la Jefatura de la Policía Local ha informado que, durante los turnos de mañana, tarde y noche, se han designado patrullas específicas para Bixquert, que realizarán rondas de vigilancia y controles aleatorios con el fin de identificar vehículos y personas presentes en la zona, comprobando sus desplazamientos y motivos de concurrencia. Estos dispositivos se han centrado especialmente "en las áreas donde se habían localizado los sucesos en los últimos días", ante los robos en la zona que ha denunciado la asociación vecinal.

Los vecinos alertaron en redes sociales que el sábado 4 de octubre se produjeron diversos robos en la zona camino la Cambra y zona camino Belén, por lo que recomendaron a los vecinos "extremar las precauciones".

Además, las patrullas locales se han coordinado con la Guardia Civil de Xàtiva para establecer una distribución por zonas, de modo que cada cuerpo de seguridad actúe sobre un sector concreto para "optimizar los recursos y garantizar una cobertura más amplia".

Durante la noche, con la colaboración de Guardia Civil, Policía Local y Policía Nacional, se estableció este martes un punto estático de seguridad en la subida a Bixquert, donde se identificó a los conductores de ocho vehículos. Las últimas rondas efectuadas se han desarrollado "sin incidencias destacables".

Por otra parte, siguiendo instrucciones de sus mandos, la Policía Local ha elaborado un informe detallado sobre las deficiencias del alumbrado público en Bixquert, con el objetivo de trasladarlo a los servicios técnicos municipales para su revisión y mejora.

El alcalde ha destacado que el Ayuntamiento "está trabajando para reforzar la seguridad y mejorar los servicios básicos en Bixquert, con una presencia policial más constante y con la revisión de los puntos de luz que presentan deficiencias".

Cerdà ha subrayado también la importancia de la colaboración entre administraciones y ha considerado la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil "fundamental para garantizar una actuación eficaz y una respuesta rápida ante cualquier incidencia".

Las tareas de vigilancia y revisión de servicios continuarán durante las próximas semanas, y desde el consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración vecinal para comunicar "cualquier anomalía o situación sospechosa que pueda detectarse en la zona".