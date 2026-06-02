Xavo Giménez, Blanca Añón y Raquel Molano logran Premios Max para las artes escénicas valencianas

Gala de la 29ª edición de los Premios Max, celebrada anoche en el Teatro Romano de Mérida. - SERGIO ALBERT AVILÉS

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Xavo Giménez, Blanca Añón y Raquel Molano son los profesionales de la Comunitat Valenciana que han resultado distinguidos en la 29ª edición de los Premios Max, celebrada anoche en el Teatro Romano de Mérida.

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, el director general de Cultura, Nacho Prieto, y la directora adjunta de Artes Escénicas del Institut Valencià de Cultura, María José Mora, asistieron a la entrega de galardones para "apoyar a los profesionales y a las compañías valencianas presentes en la gala", recalca la Generalitat en un comunicado.

"Queremos expresar nuestro apoyo a los profesionales valencianos de las artes escénicas, y reconocer su talento y compromiso, que enriquecen la cultura y consolidan la Comunitat Valenciana como un referente escénico", subrayan.

El actor y director Xavo Giménez ha obtenido el Max a Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica por 'Yo soy 451', de la compañía La teta calva. La creadora Blanca Añón se ha llevado el Premio Max en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico por su trabajo en 'Orlando'.

Por su parte, Raquel Molano Aylagas, actriz y compositora valenciana, ha resultado también ganadora del premio a Mejor composición musical por su trabajo en 'Fuenteovejuna', de Compañía Nacional de Teatro Clásico, que firma junto a Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez. El espectáculo estuvo programado el mes de marzo en el Teatre Principal de València.

También asistió a la gala la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó, que contaba con tres nominaciones por su espectáculo 'Carrer 024'. No faltaron el director de SGAE Valencia, Álvaro Oltra, así como profesionales valencianos de las artes escénicas y empresas distribuidoras como M.ª Ángeles Marchirant, Lola Ortiz y Rocío Ladrón de Guevara.

Asimismo, la gala contó con la presencia de grandes profesionales valencianos como los bailarines Blanca Tolsa, Jacob Gómez y Marta Santa Catalina, así como Lara Misó, que desarrolla su trabajo en València, como intérpretes de la pieza de Paloma Muñoz, 'La Quijá', que se pudo ver en Dansa València 2025.

FINALISTAS

De los 512 espectáculos inscritos en esta edición, solo 34 llegaron a la última fase, congregando un total de 77 finalistas en sus 22 categorías. El espectáculo protagonista de la noche, con tres galardones, fue 'No', de La Venidera, que estuvo programado el mes de abril en el Teatro Rialto en el marco del Festival Dansa València. También han estado programados esta temporada en los teatros del IVC 'La Maestra', de Anita Maravillas Teatro, Mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar y la ya mencionada 'Fuenteovejuna'.

Los Premios Max están organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida.