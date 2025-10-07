El XI Festival Cinema Ciutadà Compromés proyectará cerca de 80 producciones audiovisuales valencianas en octub

El certamen se desarrollará en 50 espacios y albergará secciones dedicadas a la dana y los movimientos en defensa de Palestina

La undécima edición del Festival Cinema Ciutadà Compromés (FCCC), organizado por Acicom, se desarrollará del 13 al 27 de octubre en medio centenar de espacios repartodos por el territorio de la Comunitat Valenciana, que acogerán cerca de 80 producciones audiovisuales que, habitualmente, quedan fuera de los circuitos comerciales.

"Somos el festival más valenciano y el festival más ciudadano porque entendemos el audiovisual como una herramienta de cambio. A diferencia de otros encuentros que contratan salas en el centro y obligan al público a desplazarse, nosotros llevamos el cine a los barrios, a los pueblos, a las asociaciones cívicas donde está la ciudadanía", explica la presidenta de honor de Acicom y miembro del jurado del festival, Emilia Bolinches.

Como novedad, este año se contará con una sección especial dedicada a la dana que golpeó Valencia el 29 de octubre de 2024. Entre las piezas de la edición de 2025 se encuentran Tras la superficie, del director Iván Fernández González; Volver a pasar, de Amparo Fortuny; y Voces de una calle, de Elena Soler González. Todas ellas comparten una misma esencia: el compromiso social y cultural, según la organización. Habrá otro bloque dedicado a la memoria histórica, en colaboración con Cadme PV (de la que ACICOM forma parte), con títulos como Carmela; Pedro Ruiz Sánchez: Més enllà del valor, La veu de les muntanyes, i Informe del Patronat de la dona, además de una exposición sobre el libro infantil y escolar de la II República.

Otra sección se centrará en la experiencia de los movimientos sociales que defienden los derechos del pueblo palestino, junto a la colaboración con la Cumbre Colombiana por los Derechos de la Naturaleza 2025, en la que se proyectarán en Bogotá obras del director valenciano Pau Soler, que reside entre Dénia y Colombia.

Tambiés es nueva la ampliación de fronteras del festival, que contará con una "modesta sección internacional, valiosa como primera semilla que confiamos que continuará creciendo en el futuro", en palabras del director. "Este año proyectaremos en L'Alguer (Italia) el corto de animación Sweet Cabanyal y El Traginer de cançons, sobre la figura de Pep Gimeno 'El Botifarra'. También por primera vez "habrá una doble sesión con producciones en catalán no valencianas, en la sede del Octubre", detallan los responsables de la iniciativa.

El programa incluye sesiones especiales sobre igualdad y, por primera vez, se instalará un Punto violeta permanente en el espacio del Octubre durante el festival, para prevenir, detectar y atender posibles casos de violencia machista y sexual, así como fomentar la igualdad de género.

"El FCCC se construye desde la participación y, con cada edición, recibimos más películas y más espacios quieren proyectar o proponer actividades complementarias. Cada nueva inscripción es una pieza que suma y fortalece este proyecto. Demuestra su vitalidad y cómo, con colaboración, es posible que el cine comprometido llegue a todas partes y se convierta en herramienta de cohesión, debate y esperanza", afirma Jose Ignacio Pastor, director del FCCC 2025 y presidente de ACICOM.

"Nuestro objetivo es conectar a personas creadoras, entidades y ciudadanía alrededor de historias que cuestionan, emocionan y activan conciencias", añade Pastor. "Los audiovisuales participantes se clasifican en cuatro grandes ejes: derechos humanos y cultura de paz, igualdad y diversidad, ecología y sostenibilidad, y cultura en valenciano".

COLOQUIOS Y TALLERES

Por eso, cada proyección se acompaña de debates, coloquios y talleres donde compartir reflexiones en un espacio abierto y descentralizado que también llega a los centros educativos: la participación de miles de estudiantes refuerza el compromiso del festival con la educación en valores y el pensamiento crítico. También se tienen en cuenta la formación en las actividades complementarias organizadas para poder aprender a realizar un programa de radio o un pódcast, y un taller de doblaje con Francesc Fenollosa, voz de Fullet Tortuga en la serie Bola de Drac.

Asimismo, habrá una mesa sobre Infoxicación y fake news, a cargo de Diego Álvarez, impulsor del proyecto Crónicas del elefante (https://cronicasdelelefante.substack.com). También será posible participar en una ruta republicana nocturna por el centro de Valencia, con proyecciones de imágenes históricas sobre los edificios actuales.

Aunque la entrada es libre, salvo en las salas comerciales, el festival aplica un sistema de taquilla inversa que permite que todo el mundo pueda participar independientemente de su capacidad económica, y fomenta una relación más justa y directa entre artistas y público: después de disfrutar del audiovisual, el público decide la cantidad que quiere aportar en lugar de pagar un precio fijo de entrada antes de la proyección. Además, esta edición cuenta con la colaboración del IVC, Diputación de València, Ajuntament de València, MUVIM, Caixa Popular y Casa Mediterráneo.