La XVI Universitat d'Estiu de l'Horta llega a Alfafar para reivindicar una Horta Sud en pie tras la dana

El colectivo Per l'Horta ha presentado la XVI edición de la Universidat d'Estiu de l'Horta que, bajo el lema 'Horta Sud en peu', propondrá en Alfafar reflexionar sobre cómo reconstruirse como territorio después de los graves impactos de la dana del pasado 29 de octubre, con especial atención a la resiliencia social y territorial ante el cambio climático.

El encuentro tendrá lugar el próximo fin de semana del 12 al 14 de septiembre en el Centre Instructiu Musical d'Alfafar (CIM), según ha informado la asociación en un comunicado.

La iniciativa ha recibido este año el apoyo del programa de proyectos interasociativos por la transformación de las zonas afectadas por la barrancada, impulsado por la Fundación Horta Sud con el apoyo de Caixa Popular, Grupo Ugarte, Fundación Telefónica, LaComunicación, Florida Universitaria y COMELSA. El objetivo de esta ayuda es dar impulso a proyectos que promueven la cooperación, la resiliencia y el aprendizaje.

En esta ocasión, el programa combina debates, talleres, rutas y actividades creativas con propuestas culturales y momentos de convivencia, y mantiene el espíritu "formativo y festivo" que caracteriza esta cita anual.

Entre las actividades más destacadas están los 'workshops' sobre la dana y el cambio climático, con la participación de personas expertas como la periodista especializada en desinformación Laura Bellver, el técnico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rafel Armengot, el doctor en Territorio y Medio Ambiente Ivan Portugués y representantes del archivo de defensa de la huerta 'A hores d'ara'.

También habrá una mesa redonda con colectivos locales de l'Horta Sud generados a raíz de la dana como la Asociación de Víctimas de la DANA o los Comitès Locals de Emergència i Reconstrucció (CLER) de Alfafar o Catarroja, talleres de creación colectiva en clave artística y una ruta reivindicativa por las calles del municipio.

La parte "más cultural" contará con la grabación en directo del podcast literario Gent Ràndom, un sarao popular con la Rondalla Majao el viernes, y el concierto del grupo Arre-AK el sábado. El domingo, la conclusión se hará con una ruta por el PAI de la Font Baja y un reconocimiento de plantas silvestres comestibles con el colectivo Gastrobotánicas.

"Como es tradición, tampoco faltarán las comidas y cenas populares preparadas por la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna (AMAP) y cocineras de confianza de Alfafar, espacios pensados para compartir y fortalecer vínculos entre las personas participantes", ha resaltado Per l'Horta.

Las inscripciones continúan abiertas y se cerrarán la tarde de este martes. La mitad de las plazas ya están cubiertas.

Desde Per l'Horta han expresado que "esperan la asistencia de más de 60 personas" y animan a "formalizar la participación cuanto antes, mejor". La organización creará grupos para organizar el transporte desde el 'cap i casal' al CIM de Alfafar.

La presidenta de Per l'Horta, Conxa Medina, ha resaltado que la Universitat d'Estiu tiene como fin "transmitir la importancia de la conversación de la huerta periurbana de Valencia". "Nace de la voluntad de acercar el bagaje cultural e histórico de los pueblos de l'Horta Sud y Nord, y de las huertas valencianas en el medio urbano. En definitiva, un espacio de encuentro teórico-práctico alrededor de la soberanía alimentaria y la defensa del territorio", ha agregado.