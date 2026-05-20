La XXVI edición de Encuentros de Arte Contemporáneo reúne en el MUA 25 propuestas sobre memoria e identidad

XXVI edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo - UA

ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo de la Universidad de Alicante (MUA) inaugurará este jueves la exposición de la XXVI edición de los Encuentros de Arte Contemporáneo (EAC), una muestra organizada conjuntamente por la Universidad de Alicante (UA) y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert (IAC). La inauguración tendrá lugar a las 19 horas en la sala El Cub del MUA, donde permanecerá abierta al público hasta el 12 de julio de 2026.

La muestra reúne un total de 25 propuestas artísticas que ofrecen una panorámica del arte contemporáneo actual a través de una amplia diversidad de lenguajes, materiales y formatos. Pintura, instalación, escultura, cerámica, fotografía, textil y videocreación conforman un recorrido que invita a reflexionar sobre algunas de las principales inquietudes de la sociedad contemporánea, ha subrayado la institución académica en un comunicado.

Las obras seleccionadas abordan cuestiones vinculadas a la memoria, "entendida como un proceso dinámico atravesado por el recuerdo, la pérdida y la reconstrucción", han indicado los organizadores. Del mismo modo, el tiempo se convierte en uno de los ejes centrales de la exposición mediante reflexiones en torno a la ruina, el deterioro y la transformación. La resistencia y la adaptación aparecen también como conceptos presentes en muchas de las piezas expuestas.

La 26.ª edición de los EAC incorpora además miradas sobre la identidad, el cuerpo, el territorio y las relaciones con el entorno y plantea "lecturas críticas acerca de la vida en sociedad, las relaciones humanas y las desigualdades contemporáneas". "En numerosas obras, la materia y los procesos manuales adquieren un papel protagonista como parte esencial del discurso artístico", han señalado desde el MUA.

En concreto, la exposición cuenta con la participación de Clara Isabel Arribas Cerezo, Verónica Bueno Salgado, Óscar Carrasco, José Cuerda Sanchís, Verónica Domingo Alonso, Adrián Espouy, Eduardo Fernández Peral, Ignacio García Sánchez, Alberto Gil Cásedas, Alejandro Javaloyas, Adrián Jorques, Mónica Jover Calvo, Silvia Lerín, Manuel Martí Moreno, Guillermo Masedo, Arturo Méndez, Lídia Oliver, Alejandro Pastor, Anna Pastor, Sara Reyes, Pablo Sandoval, Gloria Segura Jordá, Josep Tornero, Roberto Urbano y Luisa Vidal.

En conjunto, los Encuentros de Arte Contemporáneo del MUA y el IAC Juan Gil-Albert se consolidan como un espacio de encuentro entre creación, pensamiento y ciudadanía que promueve una reflexión abierta sobre las múltiples formas de vivir y comprender el presente.