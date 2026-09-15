El XXVII 'Regreso a la Ciudad' en Castelló ofrecerá 60 espectáculos de "teatre al carrer"

Presentaciòn de 'Regreso a la Ciudad' - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Sep. (EUROPA PRESS) - -

El XXVII 'Regreso a la Ciudad' volverá a llenar las calles y plazas de la capital de la Plana con el mejor "teatre al carrer" nacional e internacional, uno de los eventos más multitudinarios del año en Castelló y que el año pasado registró la cifra récord de 36.000 espectadores.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Castelló, María España, ha presentado esta mañana una nueva edición de la cita cultural junto a los directores de los dos festivales, Sara Recatalà (POT) y Sergio Heredia (MUT!). La primera de las citas será el POT -Festival de Payasos, Objetos y Títeres-, que tendrá lugar del 18 al 20 de septiembre, con más de 20 espectáculos destinados al público familiar en las plazas Huerto Sogueros, Mayor y Las Aulas.

Desde el viernes y hasta el domingo, reunirá 15 compañías y 20 espectáculos, con artistas procedentes de Italia o Argentína y propuestas circenses nacionales de Galicia, Andalucía o Cataluña. El arranque del ciclo será a las 18.00 horas del viernes con los granadínos Yera Teatro. A este espectáculo le seguirá la compañía El baile de San Vito, la argentina Roxi Katcheroff y Las Kakofónicas, a las 20.00 horas en la plaza Mayor.

Por su parte la undécima edición del MUT! -Festival Internacional de Artes Escénicas Sin Texto- programará más de 30 espectáculos, de compañías de 11 nacionalidades diferentes. El espectáculo inaugural de la plaza Mayor correrá a cargo de la compañía madrileña Voalá Project -viernes 25 a las 22.30 horas-, un viaje onírico de músicos y acróbatas suspendidos a 30 metros de altura.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que si se une la programación, se trata de una de las mayores ofertas culturales del panorama nacional. "Nos convertimos en la capital nacional del Teatro en la Calle en España. Pocas ciudades pueden presumir de un arranque tan potente, variado y de este nivel de calidad con 60 espectáculos", ha dicho.

"Son miles los castellonenses que salen a la calle, también de municipios vecinos que nos visitan, una enorme inyección para el comercio y la hostelería castellonense con la oferta cultural como gran motor de la ciudad", ha subrayado.