Yturralde dona a la colección de Arte de la UPV tres obras de su serie 'Enso'

El artista José María yturralde con una de las obras donadas - UPV

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El artista José María Yturralde ha donado tres obras de la serie 'Enso', realizada en 2025, a la Colección Fondo de Arte de la Universitat Politècnica de València (UPV).

El propio Yturralde ha explicado que las obras cedidas --una impresión digital sobre papel Hahnemühle, de 1mx1m de longitud y una tirada corta, de únicamente 20 copias-- forman parte de una línea de investigación artística en la que trabaja actualmente y está relacionada con el círculo, traducción de la palabra japonesa 'enso'.

"Tiene significados relacionados con el infinito, porque el círculo nunca se acaba, y también con el vacío, la nada. Son conceptos relacionados con la filosofía y la mística oriental que siempre me han interesado mucho", señala.

Por su parte, el rector de la UPV, José Capilla, ha puesto en valor tanto la trayectoria artística de Yturralde como su histórica vinculación con la UPV. "Tenemos una relación muy estrecha con José María que, además de ser un gran profesional y un gran artista, ha sido profesor catedrático de esta casa. Eso genera unos vínculos muy especiales", agrega.

"En sus obras hay una experimentación constante con la luz, con la óptica y con la relación entre arte, técnica y ciencia. Estamos muy agradecidos por esta donación, que enriquece de manera muy importante los fondos de la universidad", ha añadido el rector de la UPV.

TRAYECTORIA

José María Yturralde es una figura imprescindible de la abstracción en España. Su trayectoria artística se caracteriza por un alto nivel de experimentación que conecta el arte con la ciencia, a través de la investigación espacial, formal y matemática. Ha recibido diferentes galardones como la Medalla de Sant Carles 2018, otorgada por la Facultad de Bellas Artes de la UPV, o el Premio Nacional de Artes Plásticas 2020.

El pintor ingresó en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en 1958. Seis años después fue nombrado profesor ayudante becario y, más tarde, fue contratado como profesor de dibujo decorativo. Su labor como docente siguió tras la conversión de la escuela en Facultad de Bellas Artes y su adscripción a la Universitat Politècnica de València, donde se incorporó definitivamente como profesor de pintura en el curso 1979-80.

Es catedrático del Área de Conocimiento de Pintura desde 1994, José María Yturralde siguió impartiendo clases a diversas generaciones de alumnos hasta su jubilación en 2007. Su actividad sigue siendo imparable y la pintura sigue formando parte de su rutina diaria.

La Colección Fondo de Arte UPV está integrada por cerca de 4 000 obras de arte contemporáneo, de creación pictórica, escultórica, obra gráfica y fotografía. Con la incorporación de las tres obras donadas, la colección cuenta con un total de 93 obras de Yturralde de diversas técnicas: serigrafías, acrílicos sobre lienzo y estructuras volantes.