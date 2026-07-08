Los Zigarros traerán la gira "Carne de patatas" a la Sala Auditorio Roig Arena el 27 de febrero - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana de rock Los Zigarros regresa a la carretera y hará parada el 27 de febrero en la sala Auditorio Roig Arena de València para presentar 'Carne con patatas', el álbum que inaugura su nueva etapa musical.

La gira, de nombre homónimo, reunirá las nuevas composiciones del disco junto a los temas que ya forman parte del repertorio imprescindible de la banda.

Fieles a una trayectoria construida a base de canciones memorables y directos contundentes, la banda --integrada por Ovidi Tormo (voz principal y guitarras), Álvaro Tormo (guitarras) y Natxo Tamarit (bajo y coros) -- se embarca en una nueva gira que recogerá toda la energía, autenticidad y carácter que han definido su carrera desde sus inicios.

Las entradas para el concierto de Los Zigarros salen a la venta mañana, 9 de julio, a las 12.00 horas en la web www.roigarena.com