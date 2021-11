Los turoperadores británicos esperan alcanzar en 2022 el volumen de negocio de 2019 en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha indicado que los turoperadores británicos esperan alcanzar en 2022 un volumen de negocio que "establezca un paralelismo" con el de 2019 en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha indicado Puig en una comparecencia ante los medios durante la feria World Travel Market (WTM) de Londres, donde ha remarcado que el último año antes de la pandemia "fue el de mayor crecimiento del turismo en la Comunitat Valenciana".

"Si la situación de la pandemia evoluciona favorablemente, ellos tienen perspectiva de que el 2022 será parecido al año 19", ha indicado. No obstante, Puig ha remarcado que la pandemia todavía no está superada y ha alertado que el turismo británico es "muy sensible a las cuestiones relacionadas con la inflación y otras derivadas económicas".