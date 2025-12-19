Accenture.- Pasar de la IA como experimento a motor del negocio, el gran reto de las empresas, según expertos

Sala de informática - PIXABAY

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El potencial de la Inteligencia Artificial (IA) para revolucionar las empresas ha marcado un coloquio en el que expertos como Chema Alonso, vicepresidente y responsable de Desarrollo Internacional en Cloudflare, y José Luis Martín, 'managing director' en Accenture, han incidido en la importancia de pasar de "la IA como experimento" a convertir esta tecnología "en el motor del negocio con proyectos realistas".

Durante el panel, organizado por el Grupo Proeduca, Alonso ha realizado un recorrido por el desarrollo de la Inteligencia Artificial desde los años 50, pasando por todos los hitos vinculados a esta tecnología hasta la actualidad, donde "el efecto guau" -de asombro inicial- empieza a dar paso a "proyectos realistas", con agentes de IA que ya "se están integrando en los organigramas de las empresas".

Alonso, experto en ciberseguridad, que ha liderado durante más de una década la estrategia digital, de datos y de ciberseguridad del grupo Telefónica, explica que los modelos de lenguaje grande (LLM) "han cambiado las reglas de juego", al construir "tecnologías que razonan y resuelven problemas de una forma similar a un ser humano", y añade que el siguiente gran paso se está centrando en la creación de modelos de nicho, que respondan a cualquier destreza cognitiva y que se concreten con la entrada en las compañías de los citados agentes de IA.

En este mismo sentido, José Luis Martín ha afirmado que "la IA se está acercando cada vez más a los sistemas 'core' y a las operaciones reales" de las empresas. Sin embargo, advierte de que "más allá de colocar a los agentes de IA en el organigrama, hay que entender que hay equipos híbridos entre humanos y máquinas" y, por lo tanto, "hay que ver cómo gestionar esta nueva situación" dentro de las empresas.

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

Martín ha presentado una serie de datos que ponen de manifiesto las "grandes expectativas creadas en torno a la adopción de la IA generativa". Se estima un incremento de la productividad de entre un 0,4% y un 1,3%, gracias a la IA en los próximos años, así como el aumento de 4.000 millones de dólares en beneficios corporativos asociados a la entrada de estos modelos de IA en los negocios.

El directivo de Accenture ha recordado que la banca es uno de los sectores en los que más se está innovando. "Ya estuvo a la cabeza en la IA tradicional que se usaba para el 'scoring' de riesgo y ahora también se están buscando los modelos de uso para la IA generativa". Por ello, muchas 'startups' buscan ahora crear nuevos modelos LLM de nicho (frente a los fundacionales) que aporten soluciones de IA muy concretas para industrias específicas, como puede ser la banca, adaptándose a sus necesidades tecnológicas o regulatorias, entre otras.

"Las grandes compañías van a entender que los modelos ya existen y no van a competir con ellos", añade el responsable de Desarrollo Internacional en Cloudflare, que entiende que lo que va a ocurrir es que "las empresas van a utilizar estos nuevos modelos como 'commodity' para mejorar sus negocios", usando 'tokens' y pagando sólo por el uso que hacen de estas herramientas -sin tener que asumir los costes vinculados a su desarrollo-.

Esto es el paso hacia la IA agéntica, una industria construida en menos de un año donde "auténticos empleados digitales, con capacidades espectaculares", son capaces de "igualar a los empleados humanos en determinadas tareas". Una oportunidad para las compañías que también lleva asociados algunos riesgos, sobre los que ambos expertos alertan.

RIESGO CON LAS ALUCINACIONES Y LOS CONTROLES DE SEGURIDAD

Ante este nuevo contexto, Chema Alonso advierte de que habrá usuarios que puedan saltarse los controles de seguridad ('jailbreak') que los LLM tienen por defecto y eso podría traer riesgos importantes en algunos sectores. De igual modo, explica que existe un problema con las alucinaciones de estos modelos de lenguaje, que son probabilísticos y que pueden llegar a dar fallos en cosas tan sencillas como una suma.

José Luis Martín, por su parte, hace hincapié en el problema de la falta de talento en el sector de la IA, con pocos profesionales disponibles, y en el reto de la gobernanza y soberanía de los datos, con sectores muy complejos (como el de Sanidad o Defensa), que requieren de un control férreo de la información que vuelca a los modelos de IA.

El experto de Accenture también habla de las alucinaciones de la IA generativa y, por eso, insta a las empresas a mezclar modelos de IA tradicionales, como el 'machine learning', con los modelos más disruptores. "Aunque la IA generativa sea la gran tendencia, hay que entender qué proyectos se quiere hacer y qué tecnología hace falta. Nos habíamos olvidado de la posibilidad de integrar modelos tradicionales con los agentes de IA y ahora se está imponiendo ese raciocinio", ha apostillado.

CASOS DE ÉXITO EN EL USO DE IA EN EL SECTOR AUDIOVISUAL

Por último, han participado en el evento Rames Sarwat, 'head' de AI y Transformación Digital en Proeduca Summa, y Ángel Blasco, cofundador de CinemAI, presentando sus proyectos de éxito en torno al uso de la inteligencia artificial en el sector audiovisual y de creación de vídeo.

Sarwat ha hablado de Atenea, un agente de IA capaz de generar vídeo con IA de una forma eficiente, rápida y económica para las compañías. "El coste del vídeo es 75 veces superior a lo que supone para una empresa la generación de texto, y las empresas no cuentan con procesos estandarizados para la generación de esos contenidos. Por eso estas herramientas de IA pueden ser tan importantes", ha detallado, incidiendo en que, además, las empresas van a poder tener un mayor control sobre los presupuestos.

Por último, Ángel Blasco ha presentado CinemAI, que se centra en contenidos audiovisuales generados con IA con acabados mucho más profesionales, pensados para la ficción. "La IA está de moda, pero hay mucho fuego artificial de consumo rápido y lo que queremos es tener una calidad y un acabado mucho mayor. Y por eso es importante trabajar con buen material, pero también con buenos directores, guionistas, etc.", ha señalado.

En este sentido, concluye que la IA "no va a sustituir la creatividad humana", pero sí que va a aportar "más opciones" a las productoras y va a "reducir de una forma drástica los costes en la producción cinematográfica y televisiva".