KPMG.- Agenda Informativa de Europa Press para el 4 de marzo ( 2 )

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 4 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Economía-Laboral, Cultura y Sociedad:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía. Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, clausura de la presentación de la III y IV edición de "Los que dejan huella", organizada por KPMG y Prensa Ibérica. Torre de Cristal (Paseo de la Castellana 259C); a las 12.00 horas, inaugura la jornada 'La Mujer en la internacionalización de la Economía Española', con motivo del Día de la Mujer, en la sede del Ministerio.

-- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo. C/ Alcalá, 15. Asiste la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

-- 09.30 horas: En Bruselas, la vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, participa en el Consejo de Energía de la Unión Europea, en Bruselas. A su llegada, atiende a los medios de comunicación.

-- 10.00 horas: En Madrid, los secretarios de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, presentarán el próximo lunes los datos de paro registrado y de afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de febrero de 2024. En el Ministerio de Trabajo y Economía Social (P.º de la Castellana, 63). Podrá seguirse por streaming.

-- 10.20 horas: En Madrid, la subgobernadora de Banco de España, Margarita Delgado, y la presidenta de la AEB, Alejandra Kindelán, intervienen en el XI Foro de Economía del Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá. En el Congreso de los Diputados.

-- 10.30 horas: En Madrid, la directora de Responsabilidad Social Corporativa del Colegio de Registradores de España, Dulce Calvo, presentará en rueda de prensa, el informe "El rol de la mujer en la PYME española". Colegio de Registradores (C/ Príncipe de Vergara, 70-8 planta).

-- 10.30 horas: En Madrid, el presidente de la Corporación Vía Ágora, Juan Antonio Gómez Pintado, presenta Lignum Tech Forest, una nueva compañía de gestión forestal. C/ Conde de Peñalver, 45 2ª planta. Auditorio.

-- 10.30 horas: En Madrid, la consejera delegada de Línea Directa, Patricia Ayuela, y el director financiero, Carlos Rodríguez, presentan en rueda de prensa los resultados obtenidos por la compañía en el ejercicio 2023. En Espacio Aster, (Gran Vía, 30, planta 14).

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inaugura la jornada "La Mujer en la Internacionalización de la Economía Española". Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (Paseo de la Castellana 162). También se podrá seguir por 'streaming' a través del canal de Youtube del Ministerio.

-- 13.00 horas: En Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, inaugura la reunión de la Comisión de Estrategia TIC, en la sede del Ministerio.

-- 15.00 horas: En Rabat, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, mantiene una reunión con el ministro de Transportes y Logística de Marruecos, Mohammed Abdeljalil. Tras la reunión, atiende a los medios de comunicación; a las 17.00 horas, se reúne con el ministro de Infraestructuras y Agua de Marruecos, Nizar Baraka.

CULTURA

-- 07.00 horas: En Abu Dabi, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, participa en el diálogo 'Cultura para el desarrollo socioeconómico' en el Culture Summit 2024 que se celebra en Abu Dabi.

-- 10.00 horas: En Toledo, el Museo del Greco y el Museo Sefardí presentan sus propuestas con motivo del Día Internacional de la Mujer. A las 10:00 horas, en el Museo Sefardí, presentación de la donación del traje de berberisca (Calle Samuel Levi, s/n. Toledo) y a las 12:00 horas, en el Museo del Greco, resentación de la exposición 'Una visión propia' (Paseo del Tránsito s/n. Toledo).

-- 10.00 horas: En Madrid, rueda de prensa para presentar a los galardonados de los Premios Iberoamericanos de Mecenazgo 2024. En Sala Guitarte de la Real Academia de Bellas Arte de San Fernando (3º planta). C/ Alcalá 13.

-- 13.00 horas: En Madrid, presentación de la nueva edición de She Sounds 2024 en The Music Station (Cta. de San Vicente, 44).

-- 18.00 horas: En Madrid, el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, visita los estudios de animación de la película Robot Dreams, galardonada en los premios Goya y nominada a los premios Oscar 2024. C/ Ribera de Curtidores, 26 (local 5).

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, fórum Europa con Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En el Real Casino Gran Círculo de Madrid (Alcalá, 15) o por YouTube.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Sanidad, Mónica García, inaugura la jornada de la Alliance for Transformative Action on Climate and Health (ATACH) de la OMS sobre Trasformación de los sistemas sanitarios ante el cambio climático', en el Ministerio.

-- 09.30 horas: En Madrid, el Parlamento Europeo organiza un encuentro sobre igualdad en la Fundación Francisco Giner de los Ríos (P.º del Gral. Martínez Campos, 14. Planta 1).

-- 10.00 horas: En Madrid, el grupo de restauración 80 Grados y Diaconía España presentan un postre solidario en apoyo a las mujeres víctimas de trata. Paseo de la Castellana, 128.

-- 10.00 horas: En Madrid, iI Ciclo Mobility CIty, una visión de cambio en movilidad, con expertos de DGT, ANESDOR, AEC y PONS Mobility. Fundación PONS. C/ Serrano, 138.

-- 11.00 horas: En Madrid, los obispos españoles celebran su 124ª Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), del 4 al 8 de marzo de 2024. El lunes 4 de marzo, a las 11.00 horas, los medios acreditados tendrán acceso al aula de la Plenaria para la sesión inaugural, que se podrá seguir en directo en 'https://www.youtube.com/watch?v=bCO_VjHvnkg'.

-- 16.00 horas: En México, cRUE organiza, junto con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de México (ANUIES), la Cumbre de Rectoras y Rectores México-España 2024, bajo el lema "Educación superior, inclusión y diversidad", los días 4 y 5 de marzo en Ciudad de México. Podrá seguirse vía streaming desde las 16.00 horas (hora de España).

-- 16.00 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad Ana Redondo comparece a petición propia para informar sobre las líneas generales de la política de su Departamento. La comparecencia se podrá seguir en directo a través de la página web del Senado.

-- 16.00 horas: En Madrid, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ofrece la conferencia 'Las grandes revoluciones del siglo XXI: ecología y feminismo', organizada por COFIDES con motivo del 8M. Madrid. Restaurante Volteo (Paseo de la Castellana, 251); A las 20.00 horas, participa en la presentación del libro de Ángel Martínez, 'Semillas de Amapola', en el Ateneo de Madrid. (Calle del Prado, 21).

-- 17.00 horas: En Madrid, la magistrada y ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, reflexionará sobre la necesidad de avanzar para mitigar la brecha salarial en un encuentro organizado por ASUFIN. En el Ateneo de Madrid. Calle del Prado, 21.

-- 18.00 horas: En Madrid, la Reina Doña Sofía preside la entrega de los "Premios Iberoamericanos de Mecenazgo", convocados por la Fundación Callia en colaboración con la real Academia de Bellas Artes de San Fernando en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá, 13.