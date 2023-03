Agenda Informativa de Europa Press para el 21 de marzo ( y 2 )

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la AGENDA de actos e informaciones previstas para este martes, 21 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupadas en las secciones de Sociedad, Salud y Efemérides:

SOCIEDAD

-- 09.00 horas: En Madrid, Europa Press, en colaboración con McKinsey & Company, celebran el encuentro "La importancia de la comunicación en las organizaciones". Roosewood Villa Magna (salón Villa 22) .

-- 09.00 horas: En Madrid, la Alianza Ibérica por el Ferrocarril organiza la I Jornada Ibérica del Ferrocarril, en la sede de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Palacio de Fernán Núñez (Calle Santa Isabel, 44).

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación Telefónica y Save The Children celebran el 'Foro de Transformación Digital de las Entidades que trabajan con la infancia', en el Auditorio Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3) .

-- 10.30 horas: En Madrid, escolares de Madrid mantienen un encuentro con personas con síndrome de Down para desmontar los falsos mitos y estereotipos que existen sobre el colectivo, en el Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este 21 de marzo. En el Colegio Público Pablo Picasso. C/ Ángel Luis de la Herrán, 35. Madrid.

-- 11.00 horas: En Madrid, sindicatos y entidades de derechos humanos firman un Pacto Social contra los discursos de odio. Calle Sebastián Herrera, 15. Madrid.

-- 11.30 horas: En Madrid, Ecoembes y la Fundación Ecoalf presentan los resultados del proyecto "Upcycling the Oceans". En la tienda Ecoalf Caleido (Paseo de la Castellana 259 E, Local 7).

-- 12.00 horas: En Madrid, Comisión de Educación y Formación Profesional. Sala Enrique Casas del Senado.

-- 12.00 horas: En Madrid, el ministro de Universidades, Joan Subirats, se reúne con el vicepresidente de la Fundación Universia, Matías Rodríguez, y con el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Juan Romo. Congreso de los Diputados.

-- 12.30 horas: En Madrid, Mesa y Portavoces de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. Palacio del Senado.

-- 12.30 horas: En Madrid, la vicesecretaria de Políticas Sociales y Reto Demográfico, Carmen Fúnez, visita el Centro Ocupacional 3 Olivos Down Madrid, con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, donde mantiene un encuentro con profesionales y familias. Calle Caídos de la División Azul, 15

-- 18.00 horas: En Madrid, YO DONA organiza la VII edición del encuentro Working Woman, una jornada que contará con la participación de la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. En el Zenit The Venue (Calle Orense 69, Madrid).

-- 18.00 horas: En Madrid, el ministro de Universidades, Joan Subirats, se reúne con representantes de la Fundación Alternativas. Congreso de los Diputados.

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) organiza la jornada 'La educación en cuidados paliativos, esencial para la salud pública'. En el Auditorio CaixaForum de Madrid. Paseo del Prado, 36.

-- 10.00 horas: En Madrid, john R. Adler, experto internacional en radiocirugía, visita por primera vez España de la mano del Instituto de Radiocirugía Avanzada (IRCA) para hablar sobre ZAP-X, la tecnología más avanzada en radiocirugía para el tratamiento de lesiones cerebrales, de cabeza y cuello. Hospital Viamed Santa Elena. Calle de la Loma, 1.

-- 10.00 horas: En Madrid, en Torrejón de Ardoz, jornada 'De Madrid a Roma por la EPOC', la I Jornada por la Educación Sanitaria en pacientes con EPOC', organizada por el Hospital Universitario de Torrejón y la empresa Vivisol. Parque Europa de Torrejón de Ardoz (Puerta de Brandenburgo).

-- 12.15 horas: En Madrid, con motivo de la 2ª edición de la movilización solidaria Magic Line San Juan de Dios a beneficio de las personas más vulnerables el próximo sábado 25 de marzo, San Juan de Dios ha preparado una sesión de calentamiento previo a la caminata para evitar lesiones. Campus San Rafael (Aula 3.1. 3ª planta edificio nuevo). Acceso por Paseo de la Habana, 70 bis.

-- 16.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia organiza la jornada informativa 'Buscando la excelencia asistencial en la atención a los pacientes con mieloma múltiple'. Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Calle Hortaleza, 63.

EFEMÉRIDES

-- Día Mundial de la Poesía

-- Día Internacional de los Bosques.

-- Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.