Arcadi España lamenta la "fusión ideológica" entre el PP y la extrema derecha por pedir la Armada para El Hierro

El candidato al Congreso de los Diputados del PSOE por Valencia y ministro de Hacienda, Arcadi España, y el impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos San Juan, durante una reunión, en la sede del PSPV-PSOE, a 16 de noviembre de 2026, en Valenc - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE y ministro de Hacienda, Arcadi España, ha apelado a la "solidaridad" de las comunidades autónomas en la crisis migratoria de la isla de El Hierro y ha criticado que el PP pida desplegar la Armada en unas declaraciones que, a su juicio, son "muestra de esa fusión que han hecho ideológica" con la extrema derecha.

Así lo ha señalado en una intervención ante los medios de comunicación en Valencia tras reunirse con, con Carlos San Juan, impulsor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', para abordar las propuestas en materia de defensa del cliente financiero.

Arcadi España ha respondido a preguntas sobre su valoración de la situación en El Hierro y después de que el candidato del PP por Barcelona, Xavier García Albiol, haya pedido que la Armada intervenga en la frontera con aguas internacionales en las Canarias para controlar los "barcos nodriza que están trayendo, que están arrastrando a los cayucos que forman parte de mafias" que llevan inmigración irregular a España.

Arcadi España ha expuesto que El Hierro "ha venido atravesando desde hace muchos años ya situaciones, por ser una frontera" y ha indicado que, "cuando el mar está en más calma, "tiene estas llegadas de tantas personas huyendo de hambre y de la miseria en todos los países subsaharianos".

El titular de Hacienda ha recordado que este domingo el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, visitó la isla y se reunió con vecinos y con el presidente del Cabildo. "Saben que cuentan con el apoyo del Gobierno de España, que va a estar ahí", ha ha asegurado.

Arcadi España ha remarcado que "también, igual que en otras situaciones que hemos visto, en El Hierro es necesaria también la solidaridad del conjunto de las comunidades autónomas y de nuestro país".

En este punto, el ministro ha señalado que le "han preocupado mucho" las declaraciones de "líderes del Partido Popular apelando otra vez a la Armada, que ya recuerdan a otras que hizo (el secretario general del PP) Tellado".

"Quizás la extrema derecha suele decir esas cosas, pero que lo digan líderes del PP es una muestra de esa fusión que han hecho ideológica. La Armada, ya lo dijo un responsable de la misma, cuando está en el mar lo que hace es salvar a la gente", ha remarcado Arcadi España.

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