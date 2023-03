Corporate y M&A.- Agenda Informativa de Europa Press para el 6 de marzo ( y 3 )

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 6 de marzo, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Salud y Efemérides:

SALUD

-- 09.30 horas: En Madrid, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) celebra una nueva edición de los 'Desayunos POP'. En esta ocasión, el acto versará sobre 'Nuevos retos de la salud pública en la gestión de la cronicidad'. En el auditorio de la Torre Ilunion. Calle Albacete, 3. También se podrá seguir 'on line' a través del canal de YouTube de Servimedia.

-- 10.30 horas: En Madrid, jornada 'La enfermedad renal en España', organizada por la Organización Nacional de Trasplantes en el ministerio de sanidad y la Sociedad Española de Nefrología. Se abordará la necesidad de actualizar la estrategia de prevención, detección precoz y tratamiento de la enfermedad renal crónica a través de un Plan Nacional, así como la situación actual del trasplante de riñón y los retos de futuro. En el Ministerio de Sanidad (Salas Polivalentes 102 ABCD). Paseo del Prado, 18.

-- 14.00 horas: En Barcelona, en Barcelona, inauguración de la nueva sede de Sanofi en España. Edificio Meridian. Calle Roselló i Porcell, 21.

-- 16.00 horas: En Madrid, la Alianza de la Sanidad Privada Española organiza un webinar para presentar dos nuevos servicios: 'Visor de imágenes Magic Link' y 'Sistema de avisos Licitaciones'. Para inscribirse: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDJ8u8x72XxDok_eGdW1U_qJJPTjYsIAaqGpk0TMeCF4LKRg/viewform

-- 18.00 horas: En Washington, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, mantiene un encuentro con los embajadores ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de países receptores vacunas solidarias frente a la COVID-19; A las 20.00 horas, Firma un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y la Organización Panamericana de la Salud (OPS); A las 20.30 horas, Mantiene una reunión con el equipo directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

EFEMÉRIDES

-- En el año 1836, durante la guerra de la Independencia de Texas, se producía la derrota y toma del Alamo por fuerzas del presidente mexicano Antonio López de Santa Anna, tras doce días de asedio.

-- En el año 1970 los Beatles publicaban "Let it Be".

-- En el año 1988 tres presuntos miembros del IRA eran abatidos en Gibraltar.

-- La primera mujer astronauta de la historia, Valentina Tereshkova, nacía en el año 1937.

-- En 1927 nacía Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura en 1974.

-- Alan Greenspan, expresidente de la Reserva Federal, cumple 97 años.

-- Shaquille O'Neal cumple 51 años.

-- Julio Bocca, bailarín, cumple 56 años.

-- Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, cumple 59 años.

-- La actriz Lara Cox cumple 45 años.

-- Ellen Muth, actriz, cumple 42 años.