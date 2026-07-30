Corporate y M&A.- (AMP) CriteriaCaixa gana 1.248 millones hasta junio, un 8% menos, por la falta de extraordinarios

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona, a 11 de julio de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). CaixaBank es un banco español con domicilio social en Valencia y sedes operativas en Madrid y en Barcelona. Fundado en 2 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

CriteriaCaixa cerró el primer semestre con un beneficio neto de 1.248 millones de euros, un 8% menos que en el mismo periodo del año pasado, por la falta de extraordinarios, como los ingresos derivados de la auto-OPA de Naturgy, informa en un comunicado este jueves.

El resultado recurrente fue de 1.142 millones, un 23% interanual más. El holding ha explicado que el periodo "ha venido marcado por una sólida generación de caja", impulsada por los 1.174 millones de euros de dividendos que ha recibido de sus participadas, un 9,3% más.

Además, ha destacado la monetización de la acreción de la participación derivada de los programas de recompra de acciones llevados a cabo por CaixaBank (365 millones).

La entidad recibió un total de 1.174 millones en concepto de dividendos de sus participadas: 723 millones de dividendos de CaixaBank, 157 millones de Naturgy, 85 millones de Telefónica, 67 millones de ACS y 60 millones de Veolia, mientras que el resto de la cartera sumó 82 millones.

De enero a junio hizo inversiones por un importe total de 2.009 millones, entre las que ha destacado la adquisición de un 2,5% adicional de Naturgy por valor de 612 millones, alcanzando una participación del 28,5% en la compañía, y la compra de un 1,3% adicional en ACS, por valor de 510 millones, alcanzando una participación del 10,6%.

En la cartera de inversiones alternativas, ha destinado 427 millones a comprar activos inmobiliarios a través de InmoCaixa, entre los que ha destacado el Edifici Estel de Barcelona, y ha constatado la inversión de 346 millones en fondos de terceros que invierten en empresas no cotizadas en crecimiento.

CREACIÓN DE VALOR

CriteriaCaixa ha añadido que se ha beneficiado en este semestre de la variación positiva en el valor de sus participadas, que suman 5.877 millones.

La principal revalorización fue la de CaixaBank, que aumentó un 18,6%, mientras que ACS creció un 51,7% y Naturgy, un 5,9%.

Esta evolución positiva de las cotizaciones llevó el valor neto de los activos de CriteriaCaixa (NAV) hasta los 46.640 millones (+17,7%) y el valor bruto de los activos (GAV) hasta los 51.807 millones (+15,6%) frente a los 44.799 a cierre de 2025.

DEUDA

La deuda bruta del holding se situó a 30 de junio en 5.167 millones, de los que el 32% era en bonos senior y el 68% en deuda bancaria, mientras que la ratio de endeudamiento neto se ha situado en el 6,5%.

La empresa ha explicado que el coste medio de la deuda se redujo hasta situarse en el 3%, con una vida media de 3,5 años.

Por otro lado, a cierre del primer semestre, el valor de la cartera de liquidez era de 4.938 millones de euros: 1.933 en caja y equivalentes, y 3.005 en instrumentos de renta fija, así como posiciones de renta variable cotizada.

CriteriaCaixa ha recordado que en junio Fitch elevó su calificación crediticia hasta 'A-' con perspectiva estable.