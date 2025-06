(AMP) Escrivá aboga por agilizar los plazos en las OPAs ante la excesiva duración de la de BBVA sobre Sabadell

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha abogado este martes por "revisitar" la normativa en vigor sobre las ofertas públicas de adquisición (OPA) para agilizar plazos ante la excesiva duración que está teniendo la oferta que ha lanzado BBVA sobre Banco Sabadell y que, en su opinión, puede haber llevado a ambas entidades "a no estar siempre focalizadas en lo que debe ser su actividad principal".

"Nosotros nos pronunciamos hace casi un año, ha transcurrido ya un año, todavía puede que queden, según como evolucionan las cosas, unos cuantos meses más, y nosotros, como responsables del seguimiento de la solvencia y el comportamiento de los bancos, nos parece que es un periodo demasiado largo, en el que a lo mejor estas entidades no han estado siempre focalizadas en lo que debe ser su actividad principal, y que la OPA les ha llevado a tener que tomar determinadas actuaciones legítimas, razonables, pero que les ha hecho quizá perder un tanto el foco durante este tiempo", ha señalado Escrivá en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Así, para el gobernador del Banco de España, los plazos de esta OPA, sobre la que deliberará este martes el Consejo de Ministros, están siendo "excesivamente largos". "Lo que hay que revisitar es si las distintas normas que se aplican en este caso, vistas en su conjunto, nos llevan un periodo excesivamente prolongado de tiempo", ha subrayado.

Escrivá ha indicado que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) "es la que ha dictado sentencia" sobre la OPA de BBVA al Sabadell, estableciendo una serie de condiciones para que, en el caso de que la OPA prospere, se mantenga el nivel de competencia.

"Por lo tanto, hay que estar con lo que dice y lo que ha analizado con un enorme nivel de rigor y de profundidad la CNMC", ha apuntado el gobernador del Banco de España.

Escrivá ha afirmado que por el número de entidades que hay en España, en comparación con otros países europeos, el sistema bancario español no es el más concentrado, pero tampoco se ubica entre los de menor concentración.

"Yo creo que hay que dejar aquí la iniciativa a los actores y que busquen propuestas de valor, que al final los que tienen que pronunciarse son los accionistas, contemplando distintos elementos que hay que considerar, de acuerdo con la normativa, para proteger la competencia, pero que los accionistas valoren al final si una fusión, un proceso, una integración, genera más valor para ellos y generan estas entidades más eficientes", ha subrayado.

Escrivá ha asegurado que, a nivel europeo, existe una cierta reflexión conjunta de que "sería deseable" que hubiera más fusiones transfronterizas, "que perfeccionara y profundizara en un sistema bancario europeo".

"Aquí hay distintos tipo de restricciones que nos llevaría un tiempo desarrollar, que hacen que esto no termine de cuajar, pero si hubiera que priorizar, yo diría sí, vamos a intentar reducir la segmentación del sistema bancario europeo", ha indicado.

FUSIONES TRANSFRONTERIZAS

Preguntado por qué medidas alimentarían esas fusiones transfronterizas después de que varios gobiernos europeos hayan vetado algunas, Escrivá ha indicado que "tienen que salir mejor los números" y ha apuntado que "visiones nacionales estrechas en este tema o en muchos otros temas terminan dificultando el que el proyecto europeo en su conjunto progrese".

"Tiene que existir la capacidad de integrar sistemas, de desarrollar productos bancarios en toda Europa cuando todavía la normativa mercantil o la normativa que tiene que ver con quiebras es muy nacional. Nos falta todavía que avanzar. No tenemos una mutualización de los fondos de garantías de depósitos como debería ser. Este es simplemente un ejemplo de muchos otros en los cuales a Europa le falta ambición, calendario, determinación para avanzar en perfeccionar la Unión Económica, la Unión Monetaria y el Mercado Único", ha opinado Escrivá.

En este sentido, cuestionado por si la sociedad española entendería que no prosperara la OPA de BBVA al Sabadell por la hipotética decisión del Gobierno de imponer condiciones inasumibles y luego el Sabadell fuera comprado por otra entidad europea, Escrivá ha admitido que puede que a los ciudadanos les costara comprenderlo y que habría que hacer una labor didáctica para explicar "que la dimensión europea es una dimensión en la que ganan todos, si se profundiza en ella y se trabaja conjuntamente".

En todo caso, y tras recordarle el caso de Endesa, que fue comprada por una compañía italiana, ha afirmado que en el ámbito bancario no es tan fácil desarrollar negocios transfronterizos, integrar redes o que haya creaciones de valor genuinas.

"Siendo hipotético, puede que cueste (entender que Sabadell lo comprara un banco europeo y no BBVA), y lo que hay que hacer es una labor didáctica. Yo creo que, desde el liderazgo que deben tener los políticos o nosotros mismos, habría que hacer un esfuerzo de explicación de que la dimensión europea es una dimensión en la que vamos a ganar todos, si profundizamos en ella y trabajamos todos conjuntamente. Pensemos en la pandemia. ¿Qué hubiera sido la pandemia si no ponemos todos los esfuerzos conjuntos para la compra de vacunas o simplemente para mutualizar los riesgos resultado de la paralización de la economía con el Next Generation EU? Las soluciones paneuropeas son las mejores", ha concluido.