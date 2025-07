Escrivá cree que el proceso de OPA del BBVA sobre el Sabadell "está durando demasiado tiempo"

Ve necesarios "grandes jugadores europeos", pero cree que se va a integraciones "genuinamente nacionales" al no darse las condiciones

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha asegurado que el proceso de OPA del BBVA sobre el Sabadell "está durando demasiado tiempo" desde el punto de vista del supervisor, que espera "que las entidades estén con una visión de largo plazo e involucradas en su actividad".

Escrivá ha participado este jueves en Bilbao en el Décimo Foro de Finanza impulsado por Elkargi, en el que también ha intervenido la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel.

Durante el turno de preguntas y preguntado por la OPA de BBVA sobre el Sabadell, ha afirmado que "el proceso está durando demasiado tiempo". Según ha explicado, en el actual modelo, "distintas instancias intervienen en distintos momentos del tiempo" y con posterioridad lo hacen el Banco de España y el Banco Central Europeo, "para constatar si había un problema de solvencia o reputacional".

Asimismo, ha indicado que con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) "pasó por distintas fases" y, en el marco español, "si hay elementos de interés general, tienen que evaluarse". "Cuando han estado otras autoridades y otras instancias en su momento procesal, la verdad es que nosotros nos hemos inhibido y no hacemos ningún juicio", ha dicho. También ha indicado que "ahora" es la CNMV "la que tiene que aprobar el folleto final para que los accionistas juzguen".

"Yo, mirando todo el periodo, lo que concluyo es: en un proceso de esta naturaleza tiene que haber garantías, tiene que haber evaluaciones, etc., pero más de un año es demasiado largo, visto desde el ámbito de un supervisor, que lo que está esperando es que las entidades estén con una visión de largo plazo e involucradas, digamos, en lo que es su actividad", ha apuntado Escrivá que, preguntado por cómo cree que acabará la operación, se ha limitado a señalar que "lo que digan los accionistas".

En relación a este tipo de operaciones, al riesgo de concentración y a los llamamientos que hace Europa a que las entidades ganen tamaño, ha afirmado que es un reto y hay que "conjugar esas dos dimensiones".

En este sentido, ha señalado que lo que está ocurriendo es que, mientras no se den "determinadas condiciones" para que haya operaciones transfronterizas y "bancos genuinamente europeos", lo que termina ocurriendo en varios países, -en Italia, en Alemania lo que se ve aquí- es que los procesos de integración "son genuinamente nacionales".

A su juicio, eso es una "deficiencia" que tiene que ver con "no haber completado suficientemente hace unos años la Unión Bancaria Europea". En este sentido, cuestionado por si cree que los bancos deberían fusionarse con entidades de otro país, Escrivá ha afirmado que, dentro del eurosistema, son partidarios de ello y de que la Unión Bancaria Europea vaya acompañada de "jugadores más grandes a nivel genuinamente europeo".

No obstante, ha reconocido que hay algunos elementos que tienen que ver con la regulación y con "determinados elementos estructurales" que "dificultan ese proceso".

Por otra parte, preguntado por la información publicada que apunta a que Bruselas podría abrir a España un procedimiento de infracción por "trabar" la opa de BBVA sobre el Banco Sabadell, José Luis Escrivá ha señalado que ha habido instancias que se han ido pronunciando y ha recordado que el Banco Central Europeo y el Banco de España ya lo hicieron hace un año sobre los temas de solvencia, posteriormente la autoridad de la Competencia, y después el Gobierno también "tiene la posibilidad de posicionarse en términos de interés general".

En sentido, Escrivá ha asegurado que no le consta que "haya en este tema un ángulo europeo distinto". "No me consta", ha afirmado Escrivá.

Por otro lado, no se ha querido pronunciar sobre el Plan de Corrupción anunciado este miércoles por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y tampoco se ha posicionado sobre el informe de AIReF sobre el Ingreso Mínimo Vital porque "no lo ha leído", y se ha limitado a señalar que, como expresidente de ese organismo, siempre dice cuando le preguntan que son "buenos informes".