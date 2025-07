Corporate y M&A.- (AMP) González-Bueno (Sabadell) defiende que la venta de TSB es "independiente de la OPA" de BBVA

Defiende que su entidad no inició los contactos para vender TSB, sino que lo hizo un tercero con una "oferta específica"

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha defendido que la decisión de venta de la filial británica TSB es "independiente de la oferta pública de adquisición (OPA)" de BBVA sobre la entidad catalana.

Lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa junto al director financiero, Sergio Palavecino, para explicar los detalles de la venta de la británica TSB a Santander por alrededor de 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros), aunque Sabadell estima que podría elevarse a 2.900 millones de libras (3.400 millones de euros) sumándole el valor que va a generar TSB hasta el cierre de la operación.

González-Bueno ha asegurado que la venta "es buena para los accionistas" y que si BBVA desistiera de la operación, se seguiría haciendo, ya que ha explicado que los analistas estiman que "la mejor operación de los últimos diez años en el Reino Unido".

Ha destacado que los mercados han interpretado que la operación "es buena para los accionistas" y que, prueba de ello, es la subida en Bolsa que está experimentando hoy Sabadell --con una subida cercan al 5% al mediodía, lo que ha llevado la prima de la OPA a un valor negativo cercano al 10%.

"Esta operación hace que el valor del Sabadell aumente. Si antes considerábamos que el valor de la OPA era insuficiente, ahora un poco más", ha trasladado.

Por otro lado, y preguntado por el posible interés de Banco Santander de evitar que BBVA crezca si fructifica la OPA, lo ha negado y ha dicho que la única motivación ha sido la creación de valor: "Son capaces de extraer más valor de TSB".

DEBER DE PASIVIDAD

Sobre el cumplimiento del deber de pasividad que le impone la OPA al equipo gestor de Sabadell, González-Bueno ha negado que su entidad fuera la que iniciara las conversaciones para vender TSB, aunque ha dicho que quien lo hiciera es "absolutamente irrelevante".

De hecho, ha explicado que hubo una aproximación de un tercero con una oferta específica, y que, a lo largo de los últimos tiempos, había habido otras aproximaciones y muestras de interés del mercado.

Sin embargo, ha resaltado que la verdadera importancia la tendrá la decisión que tome la junta sobre la venta de TSB. En este caso, conviene recordar que el Real Decreto de OPAs impone a los administradores de Sabadell iniciar acciones que puedan perjudicar a la oferta lanzada por BBVA y que, en caso de que haya alguna posible operación que perjudique, esta debe ser aprobaba por la junta de accionistas.

Así, Sabadell anunció ayer que convocaba una junta de accionistas para el 6 de agosto donde se decidirá si se aprueba la venta a Santander de TSB y el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones de euros que, unidos a los 1.300 millones que prevé repartir de forma ordinaria con cargo a los beneficios de 2025, sumará una distribución total de alrededor de 3.800 millones de euros.

Por otro lado y preguntado por posibles futuras opas si fracasa la del BBVA, el CEO de Sabadell ha dicho que no esperan ninguna, ni española ni extranjera: "No me imagino al BBVA intentándolo una tercera vez. No creo que después de la experiencia del BBVA lo intente el Santander, y tampoco creo que La Caixa".

FOCO EN ESPAÑA

González-Bueno ha explicado que la venta de TSB permite a Sabadell "tener una estrategia enfocada en España", ya que el mercado valora que haya empresas enfocadas en un solo mercado.

"Creo que cada vez más se valora el que haya un segmento de bancos o un segmento de empresas que estén muy enfocadas en un mercado, que tengan una especialización en un mercado, que sean verdaderamente especialistas y que tengan mucho foco en lo que hacen", ha dicho.

Ha destacado que si se suma el montante final de la venta y los beneficios obtenidos por TSB desde su compra, Sabadell habría doblado el precio de compra que en 2015 fue de 1.700 millones de libras esterlinas.

Por ello, el banco catalán obtendría "una tasa interna de retorno del 7% acumulativo anual", una cifra que González-Bueno ha dicho que, en sus palabras, está bien.

"Sabadell ha desarrollado una franquicia, ha ampliado el negocio, ha mejorado la eficiencia y ha aumentado la rentabilidad. Y en este momento, es mucho más potente, a través de sinergias de un tercero, con lo que se puede seguir incrementando de forma sustancial el valor", ha asegurado.